La senadora bonaerense del Frente de Todos María Teresa García definió este lunes como “un acto de cobardía” la renuncia del exministro de Economía, Martín Guzmán. Señaló que si bien su intención no es “cargar las tintas”, el exfuncionario “tuvo una enorme responsabilidad, que fue la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y las discusiones que eso generó en el bloque oficialista”.

Además, por AM750 consideró que la actitud “intempestiva” de Guzmán no tuvo en cuenta su compromiso de esta semana para negociar con el Club de París. García puso el foco, en particular, sobre el momento del día elegido para su comunicación: “Hacerlo a la mitad del discurso de Cristina no fue una casualidad”.

“Todo este proceso tiene una altísima inflación que genera problemas en el bolsillo de la gente cotidianamente. Cuando el ministro de Economía renuncia, estamos todo el sábado en vilo. Hubo mucha especulación. Esto es parte también de esta práctica que se tiene en nuestro país respecto de la especulación y el aumento de los precios”, dijo la funcionaria bonaerense.

Para García, estos movimientos especulativos se dan a tan solo días de que la vicepresidenta Cristina Kirchner se refiriera al tema. Aseguró que la exmandataria “desandó los argumentos de los medios y algunos dirigentes de la oposición respecto de lo que genera inflación”, y explicó que su orígen “es el estado general que hay, con una deuda enorme que adquirió Macri, y que la fugó, y en un contexto muy complejo producto de la guerra y la salida de la pandemia”.

“Ella logró desandar todos los argumentos y, sin embargo, hay un poder mediático, un poder concentrado económico, que no deja de golpear. La semana pasada tuvimos una corrida. Hay preocupación de cuando abran los mercados”, reparó la exministra de Gobierno bonaerense.

Finalmente, siguió el cuestionamiento contra los medios, que este lunes por la noche sugirieron que estos movimientos en el Gobierno podrían formar parte de un plan de la vicepresidenta para tomar el poder: “¿Quién paga las irresponsabilidades dichas por los periodistas? ¿Cómo van a decir que Cristina está preparando un golpe de Estado cuando es la que más esfuerzo le está poniendo para que esto se corrija?”.

Y explicó: “Me parece que siguen en la idea de golpear contra Cristina. Y la respuesta del por qué es sencilla: cuando uno ve mediciones de opinión, Cristina sigue siendo la dirigente con más adhesión popular”.