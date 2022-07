River y Vélez empataron 0 a 0 en el Estadio Monumental por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, por lo que el 1 a 0 en la ida le dio la clasificación al Fortín. La noche quedó marcada por una nueva polémica con el VAR, mediante el cual el árbitro Robero Tobar anuló por mano el gol de Matías Suárez.



Gol anulado a River vs Vélez por el VAR

Corría el minuto 33 del segundo tiempo, River y Vélez empataban 0 a 0. El equipo de Marcelo Gallardo se había adelantado en el campo en busca de empatar el global, mientras que los de Alexander Medina lastimaban de contra. Un partido abierto, casi sin mediocampo, en el que ambos estaban cerca del gol.

A doce minutos del final, Esequiel Barco desbordó a Leonardo Jara por la izquierda, enganchó hacia adentro y tiró un centro pasado para la llegada de Matías Suárez que, tras forcejear con Francisco Ortega, cabeceó, o al menos eso parecía, al gol.

Inmediatamente después de que el cordobés la metiera, los árbitros del VAR se pusieron a analizar la jugada desde distintos ángulos. A los pocos segundos de comenzar a ver las repeticiones, Braulio Machado, el asistente del VAR, le recomendó al juez principal que no reaunadara, por "una posible mano". Poco después el propio Machado afirma que el balón le pegó en la mano al jugador de River, mientras la jugada se ve desde la cámara que está detrás del arco. Rafael Tracci, encargado del VAR, le dice a Tobar que vaya a revisar la jugada personalmente por "posible mano" (OFR - on field review).

Cabe recordar que no, cuando se habla de un gol marcado, no tiene relevancia si hay o no intención de disputar el balón con la mano. Marcar un tanto con la mano, o usarla para crear la situación de gol, está prohibido y es sancionado con falta. Desde el VAR le recomiendan al árbitro Roberto Tobar que vaya a revisar la jugada. Fueron más de seis minutos de tensión, en los que mientras se revisaba una y otra vez la jugada, futbolistas y cuerpos técnicos discutían y se empujaban.

El audio del VAR en el gol anulado a River contra Vélez

Las declaraciones de Marcelo Gallardo tras el gol anulado por el VAR ante Vélez

Si hay que buscar algo por buscar sin tener certeza de lo que se busca, o buscar por buscar, hay un dejo de la injusticia total. Es lo que se refleja en la jugada misma, para cobrar algo de lo que no estás seguro... Después, no tengo muchas más cosas para decir porque no me salen otras cosas que sentir que hoy fuimos perjudicados por ese fallo que no se ve. No hay claridad. La injusticia es la que en este momento nos acompaña”, declaró Marcelo Gallardo, entrenador de River, en la conferencia de prensa posterior al partido.



