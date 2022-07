Billy Idol sumó Buenos Aires a la lista de ciudades latinoamericanas de su gira "The Roadside Tour 2022", y anunció un show solista el próximo 13 de septiembre en el Luna Park, dos días después de su presentación como telonero de Green Day en el estadio de Vélez Sarfield.

El cantante británico hizo el anuncio de su visita a la Argentina este lunes, tras la gran expectativa que había provocado su presencia en el país como telonero de la banda estadounidense, tras su último paso por el país en 1991.

Ayer hubo una preventa exclusiva para clientes del banco BBVA y las entradas generales estarán a la venta desde este viernes.

El valor de las entradas para el sector Super Pullman, es de $11.500 (+ $1.750 de Service Charge); las del Pullman lateral tienen un precio de $9.000 (+ $1.350), las de Campo valen $8.200 + $1.250, y Cabecer $8.200 (+ $1.250). Las personas con silla de ruedas pagan $8.200 por entrada. Todas se consiguen en el Luna Park o en Ticket Portal.



Como líder de la Generación X, entre 1977 y 1981, el ícono del pop punk emergió con tres álbumes y en 1982 se embarcó en su carrera solista. Ahora, a sus 66 años, está presentando el disco "The Roadside", lanzado por Dark Horse Records, el sello creado por el exbeatle George Harrison en 1974 y que hoy lleva adelante su hijo Dhani.

"Su música no podría encajar mejor con la personalidad de Dark Horse. He amado su música toda mi vida, así que poder darle a esta nueva música un hogar en nuestro sello histórico es un gran honor”, dijo el hijo de Harrison respecto del lanzamiento de Idol, a quien tildó de "leyenda".

Cuatro temas de Billy Idol que fueron hits



Eyes without a face es un clásico del álbum Rebel Yell (1983), que suma más de 230.397.868 de reproducciones en la cuenta oficial de Youtube del artista y 135.371.124 en Spotify. Es una canción que marcó a la generación de los 80 por su contraste con el sonido duro que marcaban los temas punk rock del artista.

Rebel Yell es la primera canción del disco homónimo de 1983. Es un hit rockero que se destaca por sus combinación de riffs de guitarra y sintetizadores que le dan a la canción una textura particular junto con la voz de Idol.

White Wedding es otro clásico de los primeros lanzamientos de su etapa solista. El video de esta canción muestra al cantante en una boda gótica, en la cual la novia es interpretada por Perri Lister, quien era su pareja de entonces. Cuando los comprometidos tiene que intercambiar anillos, Idol empuja el anillo fuertemente cortando el nudillo de la novia.



Dancing with myself es quizás la canción más famosa de Generation X y Billy Idol. Fue escrita por el cantante y el bajista, Tony James, y lanzada como single en 1980. Luego fue incluida en el álbum de estudio de 1981 del grupo, Kiss Me Deadly. Lleva acumuladas más de 69.019.295 reproducciones en Youtube y más de 27 millones en Spotify. Y se posicionó entre las 100 mejores canciones de la lista Billboard de 1980.