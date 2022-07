Una mujer vestida de blanco de pies a cabeza, con los ojos tapados. En su mano derecha, la espada. En la izquierda, la balanza de la Justicia, que lejos del equilibrio deseable en un Estado de derecho se inclina notoriamente por el peso del expediente “Ledesma”, símbolo de la impunidad del empresario Carlos Pedro Blaquier, en desmedro del platillo con el rostro de Milagro Sala, la india que tuvo la osadía de organizar a los suyos en Jujuy. La imagen, una postal que resume el estado del Poder Judicial en la provincia que gobierna el caudillo radical Gerardo Morales, se impuso hoy entre muchas otras en la multitudinaria marcha que las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos que conforman el Frente Milagro Sala realizaron hasta el Congreso Nacional para reclamar la libertad de la líder de la agrupación Túpac Amaru y “la intervención del Poder Judicial de Jujuy”, que esta misma semana puso en marcha un nuevo atropello a las organizaciones populares de la provincia.

“La vida de Milagro está en juego” y “si le pasa algo va a haber muchos responsables”, también “quienes la mantuvieron presa durante los años de este gobierno”, destacó Alejandro “Coco” Garfagnini, de la Túpac Amaru. “Sistemáticamente negocian con la sangre y con la prisión de nuestros compañeros”, dijo en referencia al gobierno nacional, y remarcó que “no hemos peleado para que se sigan sacando fotos con el carcelero de nuestros compañeros”.

Miles de personas, en su mayoría mujeres humildes y jóvenes, caminaron por la avenida Rivadavia con fotos y carteles para reivindicar las luchas que encabezó y que simboliza Sala, presa desde hace más de seis años por un aluvión de causas judiciales impulsadas y gestionadas desde la gobernación jujeña. En primera fila, mujeres con letras que forman la leyenda “Libertad a Milagro”, con carteles celestes en sus manos: “Morales carcelero”, “Basta de perseguir a Milagro”, “Basta de presos políticos”, “Milagro no te soltamos la mano”.

Luego, una gran bandera del “Frente Trabajo y Dignidad” que lleva su nombre. Más atrás, la “Organización Barrial Túpac Amaru Buenos Aires” y un centenar de banderas blancas con los rostros de Evita, el Che y el caudillo inca que se rebeló contra la corona española. También se hacen notar la Corriente de Trabajadores Desocupados (CTD) Aníbal Verón y el Movimiento Territorial de Liberación de la CTA de los Trabajadores.

Desde el escenario, montado sobre el tráiler de un camión, Garfagnini da indicaciones a “los compañeros del Frente, del Movimiento Cultural, Juventud Combativa, Compromiso Popular” que ingresan a la plaza, mientras invita a presenciar más tarde el estreno de “Amasando Futuro”, un documental sobre la resistencia de las mujeres de la Túpac dirigido por Marta Valle, allí presente.

Tras una ceremonia de los pueblos originarios, que le pidieron a la Pachamama por la libertad y la salud de Milagro y demás presxs políticxs jujeñxs, habló el sacerdote Francisco “Paco” Oliveira, del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, para “pedirle a quienes les corresponde que se intervenga el Poder Judicial de Jujuy, que es el que tiene como presa política a Milagro”.

Tomó la posta Carla Gaudensi, de la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y del SiPreBA. “No podemos tener más a Milagro como presa política, vamos a seguir exigiendo que el gobierno y el Poder Judicial de Morales cesen con esa detención de una militante por ser mujer, por ser militante y por generar dignidad para los de su tierra”, afirmó. La larga lista de oradores incluyó a dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores Cooperativistas Precarizados y de la Economía Social, el Movimiento Mayo, CTA de los Trabajadores, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Partido Comunista Argentino, Partido Piquetero, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otras organizaciones.









Roberto Baradel, de Suteba y la CTA bonaerense, hizo “un enorme reconocimiento” a lxs compañerxs de la Túpac porque “los estigmatizaron, los persiguieron, encarcelaron a sus principales dirigentes, los quisieron destruir, y sin embargo se movilizaron permanentemente y hoy siguen en la calle reclamando la libertad de Milagro y organizando a los compañeros y compañeras”. Luego transmitió “la decisión del Congreso de la CTA y en particular del compañero Hugo Yasky de movilizarnos para enfrentar a los poderes fácticos que están saqueando a la Argentina”. “No puede ser que siga Milagro detenida, no puede ser que no respeten lo que marca la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no puede ser que todavía haya compañeras y compañeros presos por luchar, por eso hay que decir con todas las letras: basta de lawfare en la República Argentina, basta de partido judicial que responda a los poderes fácticos y a los políticos que los defienden. Por eso hay que avanzar en una reforma judicial por una Justicia independiente”, reclamó, y pidió que “sigamos luchando en unidad por la libertad de Milagro, de todos los presos por luchar y por transformar esta realidad”.

El cierre estuvo a cargo de “Coco” Garfagnini, que primero agradeció “el acompañamiento, la paciencia y la insistencia de siete años de lucha de todos los compañeros de la Túpac Amaru, del Frente Milagro Sala, del Comité por la Libertad de Milagro”, entre otros. Sobre la situación médica de Sala, contó que “sigue siendo muy delicada y lo va a seguir siendo según los médicos durante seis meses o un año”. “No quiero dramatizar pero lo quiero decir clarito: la vida de Milagro está en juego. Es muy claro y creo que todos nos dimos cuenta que Gerardo Morales quiere matar a Milagro Sala. Quedó más claro esta última semana, donde tuvo mucha visibilidad producto de la visita del presidente, lo que se atrevió a hacer la justicia de Jujuy, la policía de Jujuy, hasta en la propia terapia intensiva”, recordó.

“Si a Milagro le pasa algo, va a haber muchos responsables. No solamente va a ser responsable el carcelero”, dijo por Morales, pero amplió la lista de destinatarios. “Van a tener que hacerse responsables los que la mantuvieron presos durante los años del macrismo y durante los años de este gobierno. Hemos peregrinado en estos dos años y medio de nuestro gobierno, en el cual todos los que estamos acá hemos puesto el lomo en la calle para tener una nueva oportunidad y un gobierno nacional y popular. Hemos sufrido la represión en la calle y hemos peleado, y no hemos peleado para que pase lo que está pasando hoy en la Argentina, para que sigan los mismos jueces del macrismo y del lawfare, para que siga el mismo procurador del macrismo, no hemos peleado para que se sigan sacando fotos con el carcelero de nuestros compañeros".

“No hemos peleado para que en esta cámara sigan acordando los votos con el carcelero y el torturador de nuestros compañeros. No sé qué peronismo mamaron estos dirigentes de chicos, pero a mí me enseñaron que con la sangre y con la cárcel de los compañeros no se negocia, y sistemáticamente negocian con la sangre y con la prisión de nuestros compañeros”, enfatizó Garfagnini.



Cuestionó a los funcionarios que “te tratan como si fuéramos cualquier cosa” y “sin hacer absolutamente nada, y transfiriendo recursos a la provincia de Jujuy como si fuera una provincia privilegiada”. “Nos cansamos de venir al bloque de Diputados a pedir limosna, nos cansamos de ir al bloque de senadores, nos cansamos de que nos digan ‘no podemos hacer nada, díganos ustedes qué tenemos que hacer’”, contó. “No saben qué hacer, no les interesa, no tienen vergüenza, no tiene moral. La verdad que nos cansamos”, admitió. “A partir de ahora se terminó”, remarcó.