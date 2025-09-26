El juez federal de Córdoba Hugo Vaca Narvaja convocó para este viernes a las 11 de la mañana a una conferencia de prensa para dar a conocer “importantes novedades” en una investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

A través de un escueto comunicado de prensa, Vaca Narvaja convocó a periodistas a la sede del Juzgado Federal 3 a su cargo para comunicar avances en la causa 35009693/1998, que tiene como denunciante al Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

En la provincia se sustanciaron 17 juicios desde que se reabrieron las causas por crímenes cometidos durante los años del terrorismo de Estado. El mes pasado, comenzó un nuevo proceso centrado en casos que tuvieron lugar en la Unidad Penitenciaria 1, donde los militares del Tercer Cuerpo de Ejército fusilaron a presos políticos y presentaron el caso como la aplicación de la "ley de fuga".

Días atrás, querellantes celebraron que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comenzara tareas de prospección y excavación en una zona delimitada del predio donde funcionó La Perla, ubicado en la ruta 20 que une Villa Carlos Paz con Córdoba Capital. Por ese campo de concentración, que estuvo activo entre 1976 y 1978, se estima que pasaron entre 2000 y 2500 personas, quienes –en su mayoría– permanecen desaparecidas.



