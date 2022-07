Los creadores de de Stranger Things, conocidos como The Duffer Brothers, y el director de la última película de Marvel Studios Thor: amor y trueno, Taika Waititi, acompañaron sus últimas producciones con clásicos de los 80 y 90 de Kate Bush, Metallica y Guns N’ Roses. La selección provocó la aparición de algunos los hits de estas bandas en rankings de todo el mundo.

Running Up That Hill de Kate Bush

En el capítulo 4 del primer volumen de la cuarta temporada de Stranger Things, Max —interpretada por Sadie Sink— cae en las "garras" de Vecna (el villano que esta temporada se sumó al ya aterrador Demogorgon), pero consigue romper su control y salvarse de la muerte gracias a su canción favorita: Running Up That Hill, de Kate Bush.

Running Up that Hill formó parte del disco Hounds of Love, lanzado en 1985. Ese año, la canción alcanzó el puesto número 3 en el ránking británico de sencillos. Su éxito se extendió a otros países como Alemania, Bélgica y Australia.

Pero su aparición en la serie de Netflix "revivió" a esta canción y volvió a ponerla entre las más escuchadas: está en primer puesto en el top 50 global de Spotify, llegó a ser el tema número 1 de iTunes en Reino Unido y también en Estados Unidos, país en que en 1985 sólo había alcanzado el puesto 30.

Master of Puppets de Metallica

En el segundo volumen de la cuarta temporada de Stranger Things, Eddie Munson, interpretado por Joseph Quinn, hace una versión instrumental de Master of Puppets, que Metallica lanzó en 1986. A partir de esta aparición, la canción llegó al tope del ranking de iTunes y comenzó a trepar en charts de todo el mundo.

Fue tal la repercusión que Metallica publicó un posteo en Instagram celebrando a la serie de Netflix y sus creadores. "La manera en que han incorporado la música en Stranger Things siempre estuvo a otro nivel, nos volvió locos que no sólo incluyera 'Master of Puppets' en la serie sino que hayan construido una escena clave alrededor de ella", señala el texto publicado por la banda.

Guns N' Roses en la cuarta entrega de Thor

El director de la cuarta entrega de Thor, Taika Waititi, eligió acompañar la historia del Dios del Trueno con la música de Guns N'Roses. Si bien Sweet Child O' Mine (1987) es la única canción de la banda que suena en los avances, en el film también aparecen Welcome To The Jungle (1987), Paradise City (1988) y November Rain (1990).

Sobre la elección, Waititi explicó en una conferencia de prensa que la película es prácticamente una carta de amor al rock de los 80’s, por lo que era de esperar este tipo de canciones en el film. Lo cierto es que, años atrás, el director ya se había declarado fan de esta banda de rock.

Debido a que la película se estrenó este jueves 7 de julio, todavía no hay datos concretos sobre si hubo una escalada de estas canciones en los charts del mundo. Sin embargo, ya se registraron miles de menciones en las redes sociales acerca de la aparición de esta banda en Thor.