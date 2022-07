Solo cuatro días después de que finalice la audiencia pública comunal que debatió el "Parque Lineal Honorio Pueyrredón", la Legislatura porteña trató este viernes en reunión de comisión el proyecto de ley con el que el oficialismo intenta destrabar la obra actualmente frenada por la Justicia a través de la creación de una "calle de convivencia" en esa avenida. La intención de Juntos por el Cambio (JxC) es aprobar la norma en la sesión del próximo jueves, pese a los rechazos de vecinos y vecinas de Caballito que se volvieron a expresar en la reunión de este viernes. Las agrupaciones vecinales ya convocaron a una protesta en Acoyte y Rivadavia para el próximo miércoles.

La reunión de la Comisión de Tránsito y Transporte comenzó pasadas las 12 del mediodía de este viernes en el Salón Montevideo de la Legislatura. Allí, las y los diputados integrantes de la comisión debatieron el proyecto conformado por un único artículo que prevé convertir en "calle de convivencia" a una mano de las ocho cuadras de Honorio Pueyrredón, entre Gaona y Neuquén, junto a la que se instalaría el corredor lineal cerrando la mitad de los carriles de la avenida.

Al tratarse, en lo técnico, de una norma que atañe al Código de Tránsito y Transporte, y que no incluye al proyecto de "parque lineal" en general, el oficialismo evitó pasar la iniciativa por otras comisiones como las de Espacio Público y de Planeamiento Urbano, que tienen mayor presencia de la oposición y que hubieran requerido mayor tiempo de debate previo al giro al recinto. "No entiendo por qué este proyecto se está debatiendo en esta comisión si claramente es la creación de un 'parque lineal'. Como el proyecto no tuvo buena repercusión, lo estamos discutiendo como 'calle de convivencia'", dijo en este sentido el legislador Juan Pablo Modarelli, del Frente de Todos (FdT).

Es que el tratamiento legislativo del proyecto, así como la audiencia de la Comuna N°6 finalizada el lunes pasado, solo se realizaron luego de los fallos judiciales --con confirmación de la Cámara de Apelaciones-- que frenaron las obras que el GCBA ya había iniciado en enero de este año. Al considerar que el proyecto incluía una "calle de convivencia", la Justicia suspendió la obra señalando que esa modificación debía ser aprobada por la Legislatura.

Así, JxC podría destrabar la situación sin debatir el proyecto integral sino con la sola aprobación de la "calle de convivencia", catalogada por el Código como aquella en la que hay "preferentemente circulación peatonal, donde se admite la circulación restringida de vehículos". El oficialismo ya aprobó una moción de tratamiento preferencial en la reunión de labor parlamentaria de este miércoles, lo que le permitirá debatir el tema en el recinto el próximo jueves.

Durante la reunión del viernes también expusieron integrantes de la Junta Comunal N°6, como Osvaldo Balossi, del FdT, quien aseguró que "nos sorprendió la velocidad de esto. El lunes terminó la audiencia, el mismo día ya se estaba mandando el proyecto y el martes convocaron a esta reunión". Balossi contó que el proyecto llegó a la Legislatura sin que la Junta Comunal llegara a debatir lo ocurrido en la audiencia finalizada el lunes, en la que la mayoría de los vecinos y vecinas se manifestaron en contra de la iniciativa.

Por parte del oficialismo, la reunión contó con una sola exposición de funcionarios, a cargo de Dino Buzzi, director general de Planificación, Uso y Evaluación de la Subsecretaría de Movilidad del GCBA. "En Buenos Aires el espacio es limitado, hay una necesidad de aprovechar las oportunidades de las calles para una transformación profunda en términos ecológicos", señaló y agregó que Honorio Pueyrredón "no tiene un flujo vehicular alto en relación a otras avenidas troncales".

Antes, también hubo espacio para vecinos y vecinas que, al igual que en la audiencia, se expresaron mayormente en contra del proyecto. Mabel Úbeda, que se presentó como vecina de Caballito de hace 40 años, advirtió que la desviación del tránsito se hará por "calles que ya estaban saturadas", como Hidalgo o Rojas. La vecina agregó que con el proyecto "es muy reducido el espacio verde que se agrega, la mayoría son baldosas. Yo también quiero más espacio verde pero esto es un embaldosado con macetas y algunos canteros".

Según informa el GCBA oficialmente, el proyecto sumaría 9.556 metros cuadrados --0,95 hectáreas-- de superficie verde, mientras que las agrupaciones piden que se realice un parque público en las 15 hectáreas del playón ferroviario ubicado junto al Club Ferrocarril Oeste. Pese a esto, Stella Maris Hermida, vecina que sí apoyó la iniciativa, sostuvo: "Estoy a favor de la vida al aire libre y a favor de que se les dé un espacio a los adultos mayores. Hay que darle vida a Honorio, que siempre fue una avenida fría y seca".

Gustavo Torchinsky, integrante de S.O.S Caballito, una de las agrupaciones que presentaron la acción judicial que derivó en el freno a las obras, advirtió a su turno que "hace ocho meses venimos pidiendo reuniones. Nos hemos reunido pocas veces con la comuna pero porque nosotros la pedimos, no porque nos convocaron". El vecino aseguró que hay otras opciones de proyectos en la avenida, como "ampliar el boulevard donde están los árboles, que un solo carril sea verde y no la destrucción que quieren hacer". En diálogo con Página 12, Torchinsky adelantó que el próximo miércoles por la tarde, en la jornada previa a la sesión que debatirá el proyecto, los vecinos y vecinas cortarán Acoyte y Rivadavia para protestar nuevamente contra el "parque lineal".