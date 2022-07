A menos de 24 horas de finalizada la audiencia pública comunal que debatió el proyecto de "Parque Lineal Honorio Pueyrredón", el Gobierno porteño ya envió a la Legislatura la iniciativa que le permitiría destrabar la obra del barrio de Caballito, que hasta el momento permanece frenada por la Justicia. "Mientras estábamos en la audiencia ellos ya tenían redactado el proyecto", advirtieron a Página/12 vecinos y vecinas del barrio que manifestaron sus rechazos a la obra durante las tres jornadas de la audiencia a la que ahora catalogaron como "una pantomima": "La opinión de los vecinos y vecinas no les importa en lo más mínimo", alertaron.

"Dispónese el carácter de Calle de Convivencia a la Avenida Doctor Honorio Pueyrredón mano par entre Avenida Gaona y Calle Neuquén de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Eso dice el único artículo que compone el proyecto de ley firmado por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y su jefe de Gabinete, Felipe Miguel, que le permitiría al oficialismo destrabar la obra del "parque lineal" que busca construir en ocho cuadras de Honorio Pueyrredón, cancelando la mitad de los carriles de esa avenida. Según contaron a este diario fuentes legislativas, el proyecto ingresó oficialmente pasadas las 11 de la mañana de este martes, menos de 24 horas antes del fin de la audiencia, e incluso está fechado al lunes 4 de julio.

"La noticia nos dejó shockeados porque el proyecto tiene fecha del lunes, día en que se hizo la última jornada de la audiencia. O sea que mientras estábamos en la audiencia ellos ya tenían redactado el proyecto y ahora lo presentan aunque todavía ni está la versión taquigráfica de las exposiciones", señaló a Página/12 Gustavo Torchinsky, integrante de S.O.S Caballito, una de las agrupaciones que presentó la acción judicial que derivó en el freno a las obras que el Ejecutivo había comenzado en enero de este año.



A fines de mayo, ese freno fue ratificado por la Sala Nª III de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, que consideró que es la Legislatura y no el Poder Ejecutivo es quien debe aprobar proyectos de este tipo, conformados por lo que el Código de Tránsito y Transporte califica como "calles de convivencia", en tanto calles destinadas "preferentemente a la circulación peatonal, donde se admite la circulación restringida de vehículos". "El texto del Artículo 6.9.6 no admite alternativas: el carácter de calle de convivencia de una arteria o tramo debe disponerse por ley", escribieron en esa resolución los jueces Horacio Corti, Gabriela Seijas y Hugo Zuleta.

En los pasillos de la Legislatura era un secreto a voces que, tras ese fallo, el GCBA buscaría destrabar el conflicto con un proyecto de ley, pero los vecinos y vecinas no esperaban que los hechos se sucedieran tan rápido. "La gente está muy enojada porque se da cuenta de que tenían todo preparado. En la audiencia sintieron un destrato grande y ahora presentan el proyecto a menos de 24 horas", advirtió Torchinsky, quien comentó que las agrupaciones barriales ya convocaron a una asamblea para debatir los pasos a seguir ante la novedad y a la espera del tratamiento en comisiones del proyecto. La asamblea se realizará este jueves a las 18.30, con un corte de calle en el Monumento al Cid Campeador, sitio en el que iniciaría el "parque lineal".

"La presentación de este proyecto es la clara señal de que realmente han perdido este conflicto y no les queda otra que limitar cada vez más la discusión y llevarla a la 'escribanía' para que nuestra calidad de vida se convierta en otra moneda de cambio con las que negocian puertas adentro el PRO y sus aliados", denunciaron los vecinos y vecinas en un comunicado en el que señalaron que la audiencia finalizada el lunes "fue tan sólo una pantomima, la opinión de los vecinos y vecinas no les importa en lo más mínimo si no responde a sus intereses".



En los fundamentos del proyecto, compuestos por solo una página, el Ejecutivo asegura que "acorde a los análisis técnicos de la autoridad competente", con la obra no estará "comprometida la circulación vehicular, ya que el tramo bajo análisis -- sentido Noroeste a Sudeste --, una vez que se llega al final del trayecto hacia el sur, desemboca en las vías del tren, y los vehículos deben dirigirse a las vías alternativas de las calles Rojas e Hidalgo".

Precisamente en los desvíos de tránsito por esas calles radica la principal razón de los reclamos de los vecinos y vecinas, que consideran que el cierre de la mano sentido sur de Honorio Pueyrredón acarreará graves problemas de tráfico para las calles aledañas. "Hoy son calles chicas, tranquilas, que se van a ver rebasadas", advirtió en el cierre de la audiencia el vecino Carlos Feldman. "La aprobación del presente proyecto de Ley permitirá mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona", dice en cambio el Ejecutivo en los fundamentos, y agrega que esto se logrará "generando mayores espacios recreativos y de circulación peatonal".

Con el "parque lineal" se crearía un corredor peatonal que sumaría 9.556 metros cuadrados --0,95 hectáreas-- de superficie verde, con "usos recreativos y áreas de descanso". Las agrupaciones barriales, en tanto, reclaman que se realice un verdadero parque público en las 15 hectáreas del playón ferroviario ubicado junto a las vías del tren Sarmiento y a la sede del Club Ferrocarril Oeste.