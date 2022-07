Al cierre de una semana de por sí vertiginosa, atravesada por el profundo clima de incertidumbre que dejó la renuncia de Martín Guzmán, se le sumó un condimento marginal que logró masificarse a través de las redes sociales: una seguidilla de escraches a referentes políticos organizados por una agrupación denominada Revolución Federal. Al grito de "váyanse a Cuba" o "no van a poder caminar tranquilos", un grupo de personas persiguió y hostigó en los últimos días al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, así como también al diputado de Juntos por el Cambio Rodrigo De Loredo. Los escraches fueron grabados y luego viralizados a través de las redes por este grupo que no tiene más de dos meses de vida pero que ya ha protagonizado varias convocatorias --todas siempre exiguas-- frente a la Quinta de Olivos o a Casa Rosada con antorchas. Las consignas vetustas del estilo "no más comunismo" los acercan al universo de los libertarios seguidores de Javier Milei, aunque en Revolución Federal aseguran que no tienen vínculo alguno con el economista de ultraderecha sino que lo que los une es una sola cosa: el odio al kirchnerismo.

"Al primer político opositor que adhiera a la ley de salario universal lo vamos a ir a buscar. No van a poder caminar tranquilos por la calle nunca más, así que ojito con lo que hagan", increpa una mujer al diputado de Evolución, Rodrigo De Loredo, mientras éste está sentado almorzando en una mesa de un restorán cerca del Congreso. "Nos tienen que defender de esta mafia. Estamos pidiendo que bajen la tibieza porque nos van a llevar al comunismo estos soretes", insiste la mujer del video que la agrupación Revolución Federal viralizó con un mensaje igualmente amenazador: "Basta de oposición falsa, tibia y cómplice. O frenan el apoyo indirecto al kirchnerismo o estas escenas contra políticos se van a repetir cada vez más". En la filmación se ve, mientras tanto, a un atónito De Loredo que intenta ensayar una respuesta frente al hostigamiento de tres mujeres que repiten que "no queremos ser Cuba".

La insólita escena, sin embargo, no fue un hecho aislado. Dos días antes un grupo de mujeres de la misma agrupación habían perseguido a Jorge Ferraresi a la salida de Casa Rosada al grito de "chorros, ¡vayan a Cuba con nuestra plata!". En el video, publicado por la misma cuenta de Twitter, son muchas más las personas que persiguen al ministro e intentan golpearlo con carteles que dicen "Cristina presa ya". "Arruinaron la Argentina, ¿cómo pueden caminar por la calle? No van a poder caminar nunca más", le gritan a Ferraresi mientras el ministro intenta salir de Plaza de Mayo. La noche anterior, a su vez, algunas de ellas se habían presentado también en la puerta de la Quinta de Olivos para cacerolear contra la designación de Silvina Batakis. No eran más de ocho personas, pero causaron tanto caos que la conferencia de prensa que estaba pautada para esa hora terminó siendo cancelada.

Ahora, ¿quiénes son las personas que integran Revolución Federal? "En el grupo hay macristas, radicales, libertarios. Pero lo que nos une a todos es que no queremos más kirchnerismo", explica Página/12 uno de sus fundadores, Jonathan Morel. Tiene 23 años, es comerciante y creó hace dos meses Revolución Federal junto a Leonardo Sosa para "dejar de putear por Twitter" y "salir a las calles". "La situación es cada vez peor, no podés crecer, cada vez hay más impuestos. Al emprendedor lo hacen mierda. Y entonces te tenés que resignar a recibir un plan social o a trabajar en una municipalidad", se queja Jonathan, quien considera que el gobierno de Alberto Fernández es comunista y socialista. En el 2019 Morel votó a Mauricio Macri, pero opina que el ex presidente se "confundió" durante su mandato y que no hay que dar más segundas oportunidades. "Hoy no tenemos nadie que nos represente. Yo lo que quiero es que renuncien todos", asegura.

Revolución Federal está compuesta por cerca de 50 personas que comparten un grupo de WhatsApp, pero en la práctica son Morel y Sosa los organizadores, aunque a muchas de las convocatorias se suman personajes externos. En sus redes sociales comparten contenidos de La Libertad Avanza, pero Morel asegura que él no es seguidor de Javier Milei. "Cada uno en el grupo tiene su ideología, pero a mi él me parece poco serio, un improvisado", explica e insiste que no quiere "divisiones". "Lo que queremos es que no haya más kirchnerismo", reitera.

Para este sábado 9 de julio convocan a una manifestación frente al Obelisco con antorchas (la mayoría son provistas por el propio Morel, que tiene una carpintería). "No vamos a ir a cantar el Himno y revolear la bandera. Nosotros vamos a ir a expresar nuestra ira contra este gobierno de delincuentes y saqueadores. Van a correr y se lo vamos a dejar en claro", reza la invitación que lleva el título "Renuncien todos".