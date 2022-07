“Ponerle el pecho a las balas”. Así es como Fabiana Cantilo simboliza el ímpetu con el que encara su nuevo proyecto. No se trata de su próximo disco, sino más bien de su inminente película: Lágrimas de fuego. El jueves último, antes del inicio de su rodaje (pautado para este lunes), la música, al igual que los protagonistas y el director del largometraje, Gabriel Grieco, se reunieron en el Complejo Cultural 25 de Mayo para leer el guión del film. Si bien ya venían haciendo semanalmente este ejercicio interpretativo, la diferencia es que en esta ocasión se sumó por primera vez Gastón Pauls. “Tiene tiempos muy acotados”, justifica la artista acerca del protagonista principal de la trama junto a Inés Estévez.



Volviendo a la alusión inicial, la cantante la empleó en una nota para un canal de televisión al momento de hacer referencia a las vicistudes que tuvo que sortear para llevar adelante el proyecto. La más reciente sucedió el lunes pasado, cuando la Argentina amaneció con la noticia de que el dólar blue se había disparado. “Hay que adecuarse todo el tiempo”, recoge el guante Grieco en el hall del centro cultural ubicado en el barrio porteño de Villa Urquiza. “Hay que bajar un día de filmación o suprimir una locación. Pero no es la primera vez que pasa. Hace unos años, me agarró una devaluación en el medio de un rodaje. No fue tan diferente a este momento, pasamos muchas. Hacer cine en Argentina es así”.

Todo el staff involucrado en Lágrimas de fuego se refiere a este emprendimiento como “La película de Fabi”. Si bien generalmente la apropiación de un film recae en la producción ejecutiva o en el director, en este caso la propia Cantilo explica que es su película porque se le ocurrió a ella. Además de la idea, se encargó del guión y también actúa. Sin embargo, como no sabe dirigir, convocó a Grieco, con quien coincidió anteriormente en los largometrajes Hipersomnia (2017) y Existir (2021). “Al igual que Fito, escribo”, subraya. “Llamé a Gabriel porque no soy directora. Soy un ser humano que piensa que debido a que nadie me va a convocar para ser protagonista de una película, hago la mía. Es un llamado a la madurez”.

En esta tragicomedia, Fabi hace de Laura, y la actúa en medio de la entrevista para explicar por qué decidió llamarla así. Aparte de evidenciar un carácter meditabundo y un hablar bajito, casi hacia adentro, su personaje salió de una clínica psiquiátrica para retomar su vida. Entonces se enfrenta a su pasado oscuro, al mismo tiempo que se reencuentra con su vida. No es la primera vez que la otrora integrante de Los Twist hace cine. En 2007 tuvo un cameo, en el que hizo de psicoanalista, en ¿De quién es el portaligas? (2007), de Fito Páez. De hecho, aprovecha el recuento para afirmar que el nombre de la cinta se le ocurrió a ella. Pero siete años después tuvo su debut formal en la gran pantalla gracias a Aire libre. Y más tarde reincidió con Hipersomina.

-¿Por qué hacés esta película ahora?

-Pensé que iba a suceder antes. Si esto hubiera demorado más años, igualmente lo hubiese hecho. Lo que no supuse es que este proceso duraría seis años.

Ante la pregunta de si se trata de un largometraje autobiográfico, el director explica que la trama tiene un sinnúmero de situaciones personales o de inquietudes que se quieren manifestar a través de los personajes. “Es una película cien por cien ficción”, dice. A lo que Fabi añade: “En vez de Narcóticos Anónimos, acá está Maniáticos Anónimos. En Narcóticos Anínimos no podés decir quién va, pero sí que uno va. Me interesa contarlo porque estoy cansada de que digan que es una secta. Mucha gente salvó su vida ahí. Acá va la rockstar. También paso el mensaje del budismo, de que quien hace la paga, y muchos otros mensajes más. Se trata el tema del abuso y del parate total. Y hay un montón de humor”.

-¿Cómo es el relato?

Fabiana Cantilo: -Es una tragicomedia: la vida tal como es.

Gabriel Grieco: -Vamos a trabajar la película con grandes actores y un tono naturalista. Creemos en la historia, en su fuerza, y así la abarcamos. Las partes de comedia son como las de cualquier buena película.

Florencia Peña, Pipo Cipolatti, Julia Zenko, Maria Mere, Victoria Aragón y Santiago Montes de Oca (estos dos últimos participaron asimismo en la introducción del film ante los medios) forman parte del elenco de Lágrimas de fuego. Justamente fue Fabi quien también se encargó del casting. “Yo hice todo. Fueron seis años, durante los 365 días y muchas horas, en los que este cerebrito recuperado se puso a trabajar”, explica acerca de un proyecto producido por Crep Films, propiedad de Grieco, y que cuenta con el financiamiento del INCAA. “Hace nueve años y ocho meses que no me drogo. ¿Sabés todo el tiempo que tengo?. Además de no drogarme, hace mucho tiempo que no tengo novio. Los hombres se fueron para otro lado”.

-¿Quién se encargará de la banda de sonido?

-Ya la hice. Ahora hay que mezclarla. Comparto la banda de sonido con Marisa Mere, que hace de una artista de rock tipo Lady Gaga.

Fabi afirma que no hay nada más fascinante para un músico que ponerle imágenes a lo que sabe hacer. “Soy artista plástica, y veo cine desde que nací. No sabía que podía hacer esto”, reflexiona la intérprete. “Armé un grupo de WhatsApp, y puse ideas. Comencé a cebarme porque me di cuenta de que parece que todo se puede. Como dijo Daniel Melingo: ‘La música es el arte de combinar horarios’”. Pese a que en los últimos tiempos se dedicó también a la actuación, Cantilo no se considera actriz. Pero es su veta más sorpresiva. Aunque opine lo contrario. No así el actor Santiago Montes de Oca, quien confía en su talento para esto. Entonces ella le contesta: “Recién me le estoy creyendo”.

-¿Por qué recién?

-Tengo un dúo, un trío y una banda. Y hago temas y salgo a tocar. No tengo dinero, así que debo salir a bancarme el alquiler. Ese es mi laburo diario, esa es mi realidad. Soy cantante, y me expongo todos los fines de semana en un escenario. Lo otro no lo estoy haciendo en público. Actuar no es lo mismo que cantar.

-Te referís al cine porque en el teatro también te subís a un escenario y te exponés a una audiencia.

-Eso sí. Teatro hice de chica. No hay nada más lindo que meterse en la obra. También me gustó mi experiencia televisiva, cuando hice Guapas.

-Micaela Riera está haciendo de vos en la serie de Fito Páez que prepara Amazon. ¿Qué sensación te generó verte reflejada?

-Estuve esperando a que la producción me llamara para participar. A mí no me divierten las biografías. Si vas a contar la verdad, vas a tener que… Y negociamos. No era posible para mí que hicieran casting sin que yo viese qué onda. Y Fito no tenía idea porque lo delegó en el mánager. Luego de hablar con el mánager, al final me la presentaron. Me parece divina, y está todo bárbaro.

-¿Estrenarán Lágrimas de fuego en alguna paltaforma?

G. G.: -No te puedo adelanta nada, pero sí hay mucho interés. Lo único real es que estará lista para mediados de 2023.

F. C.: -¿Sabés porque tengo fe en este proyecto? porque tenemos todo en contra.