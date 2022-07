La nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, anunció este lunes un paquete de medidas. Se trata de un plan en sintonía con una política de “equilibrio fiscal”. Rodeada de ministros del gabinete nacional, el Presidente del Banco Central y la titular de la AFIP, sostuvo que desde el Estado “no se va a gastar más de lo que tiene”. Además, consideró que el tipo de cambio multilateral “está en equilibrio” y anunció, entre otros puntos, un congelamiento en la cantidad de personal del Estado.

Batakis contextualizó la gestión en un momento de “guerra, después de una situación de pandemia y en medio de un préstamo del FMI”. En este marco, dijo, “las medidas que hoy vamos a anunciar tienen que ver con garantizar el equilibrio fiscal”.

¿Continuidad o nuevo programa?

Consultada por Página/12, la economista, docente y divulgadora Candelaria Botto aseguró que fue un anuncio “muy dirigido a los mercados, tanto por el horario como por lo que se dijo”. Para la directora de EcoFeminita, Batakis “siguió la línea de lo que hizo la semana pasada, con el foco en el equilibrio fiscal, la continuación de la segmentación de tarifas y el cumplimiento de las metas con el FMI”.

“No hubo ningún anuncio vinculado a los ingresos o políticas antiinflacionarias específicas. Se mantiene la idea de apuntar al equilibrio fiscal y macroeconómico para reducir la inflación. El Consejo de Defensa al Consumidor tarda tiempo, por lo que no tiene un impacto instantáneo en los precios que se remarcaron en los primeros once días de julio”, añadió.

Y cuestionó: “Creo que está la expectativa de mayores medidas en relación políticas de ingresos reales. La pregunta que flota es si la única diferencia que hay entre Batakis y Guzmán es que ella tiene el apoyo político para hacer el mismo plan que se venía gestando”.

En tanto, la exdiputada por el Frente de Todos y también economista, Fernanda Vallejos, apuntó en una misma dirección y consideró que el nuevo equipo económico debe ir más a fondo con las medidas. “Es importante avanzar en mejorar la capacidad recaudatoria del Estado poniéndole freno a la criminalidad económica en materia de evasión fiscal practicada, fundamentalmente, por capitales transnacionales y otros grandes jugadores, que son los mismos que fugan las divisas”, dijo a Página/12 la exlegisladora.

“En el mismo sentido, creo que el Estado debe evitar que esos sectores capturen los recursos públicos (por medio de facilidades fiscales, perdones impositivos, etc) que deben destinarse a quienes sí los necesitan y al impulso de la inversión. Lo mismo en materia de acceso a la moneda extranjera, los grandes fugadores, demandantes (y, por ende, responsables) de endeudamiento externo, deberían estar excluidos de cualquier facilidad en materia cambiaria”, añadió.

Para Vallejos, el gobierno no debe descartar avanzar sobre un cambio en el esquema de derechos de exportaciones. “Es una medida necesaria, primero en materia antiinflacionaria en función del desacople de precios, y luego que no colisiona con el objetivo de buscar equilibrar las cuentas ya que mejora la recaudación”, explicó.

Y añadió: “Como recauda sobre sectores que tienen alta propensión a fugar, reduce las tensiones cambiarias, a la vez que eleva los salarios reales permitiendo atacar el principal objetivo de política económica que hoy tiene el país, que es devolverle a los salarios lo que han perdido de su participación en el ingreso nacional, revirtiendo el sendero de regresividad distributiva de los últimos años”.

Dólar y expectativas: la reacción del mercado

Por su lado, Joel Lupieri, analista de Epyca Consultores, puso el foco en la repercusión de los mercados tras el anuncio de la ministra, la que aseguró que sigue marcada por la “desconfianza”. “El dólar CCL y el MEP, continúan operando en torno a sus máximos históricos, y los bonos soberanos pierden hasta -2 por ciento luego del discurso. Todo parece enmarcarse en un contexto de incertidumbre, donde las medidas anunciadas aún no han entrado en efecto”, apuntó.

Sin embargo, destacó que hay anuncios que “podrían traer aparejadas repercusiones más rápidas”. Entre ellos, el llamado que hizo para que “Argentina transite un sendero de tasas de interés positivas”. Así, anunció que se crearán nuevos instrumentos para quienes quieran hacer inversiones en el Estado, pero “salvaguardando el tipo de cambio”.

“Eso último podría ser una novedad en el mercado financiero, dada la volatilidad que han venido mostrando las últimas licitaciones de deuda en moneda local”, destacó Lupieri, que, de todos modos, advirtió que “la falta de definición con respecto a la brecha cambiaria, parece sostener la cotización bursátil muy alta y que “no habrá plan de acción para tratar de descomprimir el MEP y el CCL”.

"Un mensaje para calmar los ánimos"

En la misma línea leyó los anuncios el director en LCG Consultora, Guido Lorenzo. “Es un mensaje para calmar un poco los ánimos que se vieron reflejados en el precio de los activos financieros”, dijo consultado por este medio.

Y aclaró: “Se mostró más comprometida con el cumplimiento de las metas fiscales de lo que se esperaba, pero tiene que ser percibido como creíble. Creo que tiene las herramientas para lograrlo pero la decisión de llevarlo adelante con convicción es una cuestión que excede a la ministra”.