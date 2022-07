La cantante y compositora Roxana Carabajal -sobrina de Peteco Carabajal- pidió ayuda este lunes para poder dar con el paradero de su hija Eva, de 9 años, que fue vista por última vez con su padre, Gonzalo Koller, el viernes pasado en Carcarañá.

El Ministerio Público de la Acusación (MAP) emitió el sábado un comunicado en el que se solicita la colaboración para hallar al hombre de 35 años y la niña. Según se detalla, se trata de un muchacho de "1.80 metro, contextura física delgada tez trigueña, pelo corto calvo, ojos color marrón y con las cejas afeitadas"; mientras que Eva Koller tiene "1.10 metro, contextura delgada, cabello largo color negro y ojos marrónes". Ambos "faltan de su domicilio en la ciudad de Carcaraña desde el sábado 9 de julio, entre las 5.10 y 5.15 de la madrugada cuando se retiraron de su domicilio a bordo de un automóvil Volkswagen Polo color blanco", informaron desde Ficalía.

En tanto, Roxana habló ayer en Canal 3: "Es la primera vez que voy a hablar en público. Necesito que esto se amplíe a nivel nacional. Mi hija debe aparecer. Aprovecho para que me escuche o vea Gonzalo, su papá. Está todo bien. Que si a él le llega este mensaje nos dé noticias, novedades de que están bien. Es un momento muy angustiante”, dijo la folclorista a Canal 3.

“Que Gonzalo se dé cuenta de que está todo bien, que no voy a hacer nada contra él. Lo vamos a ayudar. Solo que nos diga si Eva está bien, es lo único que me interesa. Evita tiene 9 años. Con que me digan que está bien estoy feliz. Es lo único que pido. Gonzalo, ayudame por favor”, enfatizó.