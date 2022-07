La cantante brasileña Anitta anunció que votará a Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de octubre después de que este fin de semana un policía bolsonarista asesinara a Marcelo Arruda, un dirigente del Partido de los Trabajadores (PT). "La postura extremadamente agresiva y antidemocrática de esa gente no me deja otra opción. No soy petista y nunca fui. Pero este año estoy con Lula", escribió la artista en su cuenta de Twitter.

Asimismo, Anitta ofreció sus redes sociales -donde suma más de 62 millones de seguidores solo en Instagram- para hacer campaña por el expresidente de Brasil, quien actualmente lidera las encuestas y se ubica encima de Jair Bolsonaro.

"A partir de este momento soy Lulalá primer turno. Y lucharé por alguien nuevo en la política presidencial brasileña en las próximas elecciones (de 2026)", escribió la cantante.

Su declaración fue compartida por Lula, quien aseguró: "Vamos juntos envolver o Brasil!" (“Vamos a incluir Brasil juntos”), en un juego de palabras que hace referencia a la canción "Envolver", uno de los últimos éxitos de Anitta y que recientemente se convirtió en la canción más escuchada de Spotify en el mundo.

Anitta ya había criticado a Bolsonaro en los últimos meses, pero, afirmó, el asesinato de Arruda le pareció “aterrador” y tildó al actual mandatario de ultraderecha y a sus seguidores de “agresivos y antidemocráticos” que “quieren resolver las cosas con violencia e intolerancia”.

“Y para los soldados de Voldemort que vinieron a decir ‘vas a defender al ex convicto’. ¿Así que eres un exconvicto? Entonces sí, porque los expresos también son personas y una de mis creencias políticas es que el sistema penitenciario brasileño brinda a los presos oportunidades para aprender cosas nuevas”, agregó la joven estrella en referencia al tiempo que Lula estuvo privado de su libertad durante 580 días.

Este fin de semana, Arruda fue asesinado por el policía bolsonarista Jorge Guaranho durante su fiesta de cumpleaños en la que irrumpió al grito de "Bolsonaro presidente, hijos de puta". El uniformado también fue acribillado y murió en el salón de fiestas en Foz Iguazú.

Sin embargo, para el vicepresidente de Brasil Hamilton Mourão, el hecho “no es preocupante” porque crímenes de este tipo ocurren “todos los fines de semana en nuestras ciudades”.

Lula, por su parte, advirtió un recrudecimiento de la violencia electoral y desde el PT se compartieron recomendaciones de seguridad para sus militantes durante la campaña presidencial.