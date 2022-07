El precandidato del Partido de los Trabajadores (PT) a la Presidencia de Brasil, el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, recomendó cautela a los miembros del Consejo Político de su campaña ante el aumento de episodios de violencia política.

Dos días después de que un policía penitenciario asesinó a tiros a un miembro del PT en Foz do Iguaçu, Lula dijo que la tendencia es que esa situación empeore durante la campaña electoral, pero pidió que la gente no se deje intimidar.

También dijo que habrá grandes actos en estados como San Pablo y Minas Gerais y que las provocaciones no deben ser respondidas con violencia. "Traduciendo lo que recomendó Lula, respondamos con flores", aseguró Ricardo Patah, presidente de la Unión General de los Trabajadores, que participó en el encuentro, según Folha de S. Paulo.

PT envía consejos de seguridad a militantes

En el contexto de la escalada de violencia contra el PT, el directorio del partido dio a conocer en las últimas horas varias recomendaciones de seguridad para los militantes que participarán del acto con Lula en Brasilia de este martes.

"Caminen en grupos a las paradas y terminales de ómnibus. Eviten exponerse a una situación de riesgo. Es bueno tener una camiseta de no militante debajo de la roja si necesitan caminar solos de regreso a casa en lugares públicos", dice un extracto de las recomendaciones al que Folha accedió.

El texto también advierte que los partidarios del partido no reaccionen a las provocaciones de los posibles bolsonaristas infiltrados: "No responda a provocaciones de los bolsonaristas infiltrados. No discuta ni ataque a ningún provocador. Las acciones heroicas pueden causar riesgos innecesarios para usted y su colectivo de militantes".

También hay una recomendación de que "las personas sospechosas que parecen ser una amenaza" sean denunciadas al equipo de seguridad. El texto también pide que se registren y fotografíen las situaciones amenazantes.



Bolsonaro debe responder por incitar a la violencia

Tras el Consejo Política, la presidenta nacional del PT, Gleisi Hoffmann, aseguró que el presidente Jair Bolsonaro y el Partido Liberal (PL), al que se afilió el mandatario para buscar su reelección, debe responder judicialmente por los discursos que incitan a la violencia.

Según Hoffmann, las declaraciones del jefe del Ejecutivo sirvieron de "detonante" para los últimos actos de violencia contra los opositores al gobierno.

"Cada vez que haya una frase desencadenante de [Jair] Bolsonaro o el PL para activar un acto de violencia, pediremos al Tribunal Superior Electoral que tome medidas. Tienen que responder por ello. No puede quedarse sin respuesta. Estamos estudiando para ver cómo formularlo. No puede seguir dando mensajes irresponsables que incitan a la gente a cometer actos de violencia", dijo Gleisi.