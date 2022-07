El referente de La Libertad Avanza Carlos Maslatón aseguró este lunes que "lo que pintaba para una gran candidatura de Javier Milei se desinfló" por las polémicas declaraciones que el diputado hizo en las últimas semanas y las pujas internas que se viven dentro del partido, "errores" que Maslatón adjudicó a un posible acuerdo con el macrismo.

En el último mes y medio, Milei defendió el "derecho" a morir de hambre, se expresó a favor de la venta de órganos y dijo que no descarta que en algún momento se debata la venta de niños, expresiones que cosecharon una gran ola de repudios.

Según Maslatón, La Libertad Avanza también se vio debilitada, en las últimas horas, por un cruce entre Ramiro Marra, legislador porteño de ese espacio, y Carlos Kikuchi, uno de los principales asesores de Milei, quien habría dicho que Marra estaba internado en Estados Unidos por adicciones.

"Hay algún acuerdo con el macrismo, sino no hay explicación de los errores que se están cometiendo", reflexionó Maslatón este lunes en diálogo con Radio 10. Respecto a la posibilidad de presentarse como rival de Milei en una primaria, aseguró: "Voy a competir, pero no tengo la intención de romper el espacio político para nada, pero si me duele que algo que pintaba tan bien se haya pinchado de esta manera".



"Es lamentable lo que le paso a Ramiro Marra, es un hombre honorable. Está con el padre, que tuvo un problema de salud. Sabemos que las acusaciones vienen del lado de Kikuchi, que es un adversario en la interna y ha cooptado la labor política de Javier Milei. Lo mismo puede decirse de Karina Milei (hermana del diputado nacional). Lo que pintaba para una gran candidatura, peleando por el 30 % con Juntos por el Cambio lamentablemente se ha desinflado", señaló Maslatón.



La Libertad Avanza, consideró el abogado, "tiene una conducción política extraña" por parte de Karina Milei. Por eso, "antes de que se pudra el movimiento hay que abrirlo a la competencia interna. Si no lo abrimos no va a ser alternativa para el año que viene, la final va a ser Juntos por el Cambio y Frente de todos", advirtió.



"La única salvación que tiene esto es abrir el juego político en las PASO del año que viene. La única solución son las elecciones internas", insistió el dirigente.



Cruce entre Marra y Kikuchi

En las últimas horas, el legislador porteño por La Libertad Avanza Ramiro Marra acusó de efectuar "difamaciones" a Kikuchi y reavivó la interna en la agrupación de derecha que había encendido públicamente Maslatón, tras el acto proselitista de semanas atrás en el estadio del club El Porvenir.

"Del entorno de Carlos Kikuchi están diciendo que estoy en Estados Unidos internado por adicciones. Lamentablemente estoy en Texas junto a mi padre que tuvo un infarto y está entubado hace 12 días en terapia intensiva. Me banqué muchas, pero ésta no", escribió Marra en su cuenta de Twitter.

"Por las dudas, aclaro que Javier y Karina Milei están en pleno contacto conmigo y ofrecieron su ayuda para lo que necesite. No tienen nada que ver con las nefastas prácticas políticas que lleva a cabo Kikuchi desde hace varios meses con difamaciones", agregó el legislador.



Inmediatamente, Kikuchi respondió, también por Twitter: "Estimado Ramiro, sé por Javier que tu padre tuvo un infarto en Estados Unido y estás con él. En relación a tu comentario no tengo la menor idea. Ni me metería en temas personales. Espero que tu padre se mejore pronto", sostuvo el periodista.