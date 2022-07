El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió este miércoles a los colombianos que no se vayan del país por temor ni presión, a menos de un mes de que su sucesor, el izquierdista Gustavo Petro, asuma su lugar, el próximo 7 de agosto.

“Les pediría a los colombianos que no se vayan del país, porque no podemos tomar decisiones, ni por temor, ni presión, ni ansiedad. Colombia es próspera en América Latina, tiene democracia estable e instituciones muy fuertes, en el que las libertades no dependen de quién sea el presidente”, aseguró el mandatario en su intervención en un evento en Miami.

Duque aseguró en su discurso que la mejor manera de decirle a la gente que no se vaya de Colombia es demostrar que él se va a quedar. “Yo no me voy a ir de país, yo me quedo en Colombia, es mi país, el país que amo”, aseguró y añadió que ese es el mensaje que le tiene que transmitir a todos los colombianos, “aún teniendo grupos como el Clan del Golfo que me quieren matar porque los hemos golpeado durísimo, yo me quedo en mi país”, aseveró.

En esta línea, el jefe de Estado expresó que jamás le aconsejaría a un colombiano que se marche porque Colombia no es un país donde las libertades dependen de quien sea el presidente. “Nosotros no hemos elegido un emperador, elegimos un presidente durante cuatro años y esas son las reglas del juego y nosotros lucharemos por conservar esas reglas”, indicó.

Luego de esta reunión, Duque compartió en su cuenta de Twitter que ha explicado ante empresarios de Estados Unidos que las transiciones políticas no son el fin del mundo ni deben ser consideradas un patrón de terror. "Hemos defendido nuestra democracia, tenemos una economía proempresa y un sector privado vibrante. Lo que se ha construido se va a conservar”, escribió.