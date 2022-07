Vecinos y vecinas del barrio de Caballito realizaron un corte en Acoyte y Rivadavia en la previa del tratamiento en la Legislatura del proyecto de ley con el que el Gobierno porteño busca destrabar la obra del "Parque Lineal Honorio Pueyrredón", actualmente frenada por la Justicia. El proyecto contempla la creación de una "calle de convivencia" en un carril de las ocho cuadras de la avenida junto al que se realizaría el "corredor verde" propuesto por el GCBA.

"No destruyan Honorio" y "no voten contra Caballito", fueron las consignas principales que levantaron las agrupaciones barriales en la protesta de este miércoles de cara al que consideraron un "tratamiento exprés del proyecto de ley para convertir los tres carriles de la avenida, mano par, en calle de convivencia". Los vecinos y vecinas rechazan el proyecto al argumentar que solo generará "caos de tránsito" y no sumará una cantidad significativa de espacios verdes. En cambio, piden que se realice un verdadero parque público en los terrenos del playón ferroviario ubicado junto al club Ferrocarril Oeste.