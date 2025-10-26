Su Santidad, Papa León XIV:

Es un honor escribirle estas palabras en nombre de todo el pueblo de la ciudad de Rosario, que más allá de los credos que la habitan, siempre se sintió bajo el manto de la Virgen que nos dio nombre.

Queremos expresarle nuestra profunda alegría y felicitaciones por su reciente asunción al pontificado y agradecer por haber designado a nuestro arzobispo, Monseñor Eduardo Martín, como consultor del Vaticano en la Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo. Su elección honra a nuestra ciudad y reafirma el camino del diálogo y la comunión entre credos, tan necesarios para construir la paz.

Nos honraría profundamente su visita a Rosario. Conoce usted nuestra ciudad y en este tiempo especial, en el que celebramos nuestro Tricentenario, me siento muy honrado en poder enviarle esta invitación. Sería para nosotros un gesto de cercanía y de esperanza, una oportunidad para que su presencia acompañe la fe, el esfuerzo y la fraternidad de un pueblo que, aun en los momentos más difíciles, no deja de creer y que está saliendo de un tiempo oscuro de violencia por el camino de la unión bajo nuestro manto común, el de nuestra bandera izada por primera vez en nuestras barrancas.

Confiamos en que su mensaje de unidad y reconciliación puede renovar la fuerza espiritual de nuestra gente, que día a día trabaja por cuidar la vida, tender la mano y sostener la paz. Rosario lo recibiría con el corazón abierto.

Fraternalmente.