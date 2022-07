Con los votos de Vamos Juntos (VJ) y sus bloques aliados, el oficialismo porteño aprobó en la Legislatura la ley para destrabar la obra del "Parque Lineal Honorio Pueyrredón" actualmente frenada por la Justicia. La norma crea una "calle de convivencia" en la mano sentido sur de ocho cuadras de esa avenida de Caballito, junto a la que se construiría el "corredor verde", al que la oposición calificó como una "calle con mucho cemento y algunos canteros". Los vecinos y vecinas, en tanto, cuestionaron el "tratamiento exprés" del proyecto, que llegó a la Legislatura solo después de los fallos judiciales, se aprobó a poco más de una semana de finalizada la audiencia pública comunal y no fue presentado como modificación de los usos del espacio público, lo que hubiera implicado un tratamiento de doble lectura con audiencia también en la Legislatura.

La norma quedó formalmente aprobada en la sesión de este jueves, cuando pasadas las 15 30 de la tarde 32 legisladores votaron a favor del proyecto y 18 en contra, con 4 abstenciones. Los acompañamientos llegaron por parte de los bloques de VJ, UCR - Evolución y el Partido Socialista, mientras que los rechazos fueron del Frente de Todos (FdT) y del Frente de Izquierda. En concreto, la ley modifica la mano sur de ocho cuadras de Honorio Pueyrredón, entre el Monumento al Cid Campeador y la calle Neuquén, para convertir sus tres carriles en lo que el Código de Tránsito y Transporte define como "calle de convivencia", en tanto vía en la que hay "preferentemente circulación peatonal, donde se admite la circulación restringida de vehículos". Por esas calles no se puede circular a más de 20 kilómetros por hora.

Aunque el proyecto integral del "parque lineal" no se debatió, la aprobación de la norma le permitiría al Gobierno porteño destrabar la obra que la Justicia frenó precisamente porque la creación de la "calle de convivencia" no había pasado por la Legislatura. De haber presentado la iniciativa integral como una modificación de usos en el marco del Código Urbanístico (CUR), el oficialismo hubiera necesitado un tratamiento de doble lectura con audiencia pública legislativa. Según el proyecto presentado por el Ejecutivo en septiembre del año pasado, una vez terminada la obra, la "calle de convivencia" funcionaría solo en un carril de la mano sur, mientras que en los restantes se generaría el corredor con 0,9 hectáreas de espacio verde.

En su discurso, el legislador de VJ Matías López, presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte aseguró que "el proyecto se motiva en la transformación urbana del tramo de la avenida, con la realización de un parque lineal que busca construir más áreas verdes con suelo absorbente a lo largo de ocho cuadras". "Esto es igual a aquellas piletas de cemento en las playas que eran un pedazo de cemento pintado de azul. Ahora dicen 'bienvenidos al parque lineal', que va a estar pintado de verde", afirmó a su turno el diputado Juan Pablo Modarelli (FdT), también integrante de la Comisión. Delante de sus bancas, los y las legisladoras de la oposición mostraban un cartel que decía: "Honorio Pueyrredón: la mentira no para".

"Tuvimos otra sesión de humo verde en la Legislatura", calificó Matías Barroetaveña (FdT) al finalizar la jornada. El legislador agregó que "los que vendieron o privatizaron más de 500 hectáreas en la Ciudad ahora proponen mitigar el cambio climático y la falta de espacios verdes en Caballito con una calle de convivencia con mucho cemento y algunos canteros. Al combinarse con la ampliación para estacionar en mano izquierda por el estacionamiento medido en calles aledañas generará un caos vehicular que multiplicará la contaminación y afectará la calidad de vida".



"Si esto era por el parque lineal hubieran traído el proyecto desde el principio y discutíamos en función del parque y no de una calle de convivencia", añadió Modarelli, mientras que Claudia Neira, también del FdT, subrayó que "si va a haber una creación de espacio verde tiene que discutirse como Urbanización Parque como norma del CUR". Ante los reclamos, López respondió que el CUR prevé que un "parque vecinal lineal" debe ser propuesto por el Ejecutivo y no por la Legislatura. Por su parte, Javier Andrade (FdT) sostuvo que "si es competencia del CUR, aunque lo pueda promover el Ejecutivo, no quiere decir que no necesite una modificación que habilite la intervención de la Legislatura".

Además de implicar otro tipo de tratamiento, la presentación del proyecto como modificación de usos del espacio público hubiera requerido un debate en otras comisiones con mayor presencia de la oposición, como la de Planeamiento Urbano o Espacio Público. "La intención del proyecto por el que se iniciaron las obras hace seis meses es la de un parque lineal pero no estamos tratándolo porque eso involucraría doble lectura, audiencia pública y la visibilización del descontento de muchos vecinos", concluyó Andrade.

Tras la sesión, Gustavo Torchinsky, integrante de S.O.S Caballito, agrupación que presentó la acción judicial que derivó en el freno a las obras, advirtió a este diario que "vamos a seguir en la lucha, con asambleas y en la calle, pero también en la Justicia viendo de qué sirve esta ley. Votaron una ley en la que cambian el uso de la mano entera, eso tendría que haber pasado por otras comisiones y con doble lectura, pero hicieron un tratamiento exprés".