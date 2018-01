Buenos Aires Playa no tiene costa, pero ahora tiene una gran pileta... dibujada en el piso. La apertura de la temporada de verano en la ciudad, con la inauguración que encabezó el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta de una presunta piscina en el Parque de los Niños, que en realidad es una alfombra sintética, derivó ayer en una catarata de burlas en las redes sociales y finalmente en una carta de Milagro Sala, que desde la prisión se ofreció para asesorar en la construcción de piletas para chicos “que menos tienen”.

La líder de la Tupac Amaru escribió una carta pública para el jefe de Gobierno porteño, en la que cuestionó la “falsa pileta” inaugurada en el Parque de los Niños por el Gobierno de la Ciudad. La comparó con las 18 piscinas que construyó su organización y le expresó: “Yo no soy rencorosa, y si tu intención es hacer algo que puedan disfrutar los que menos tienen, te puedo dar algunos consejos”. El siguiente es el texto completo de la misiva:

“Estimado Horacio. Soy Milagro Sala. Te escribo desde la prisión sui generis que inventaron especialmente para mí –dice la dirigente de Tupac Amaru en su carta–. Si hay algo que no podemos negar es el nivel de creatividad que tienen. Justamente hoy vi que inauguraste una pileta, que en realidad es una alfombra. Mirá, Horacio. En este encierro al que me condenaron solo por ser negra, tengo tiempo. Como sabrás nosotros además de las miles de viviendas construimos 18 piletas, entre ellas la del Parque Acuático que es la más grande del noroeste argentino. Si necesitas algún tipo de asesoramiento contá conmigo. Yo no soy rencorosa, y si tu intención es hacer algo que puedan disfrutar los que menos tienen, te puedo dar algunos consejos. Abrazo Milagro Sala. Presa política de Mauricio Macri”.

Además de Milagro Sala, Rodríguez Larreta fue blanco de burlas y chanzas en las redes. La alfombra celeste de azul, rodeada de sombrillas amarillas, reposeras, juegos para los chicos, desde un dron parecía una pileta de natación. Pero no. La alfombra celeste sobre el pasto era en realidad una lona antideslizante con duchas y juegos de agua, y en las redes sociales estallaron las burlas sobre lo que bautizaron “la pileta trucha de Larreta”.

“¿Dónde les gustaría más pasar la tarde? ¿En el deck del ministerio de Modernización o en la falsa pileta pintada?”, escribió el usuario @aguscoca.

“Hasta la pileta es falsa para este gobierno de mentirosos!”, tuiteó @25_pellegrino. “No se me ocurre una mejor representación del verano macrista en CABA que esa falsa pileta, la sensación infinita de muerte y destrucción”, tuitéo a su vez @eipi_. Y @FacundoZeta tuiteaba: “Esa lona azul es para que los que vayan crean que están en una pileta? Me jodes...”

Uno de los más ingeniosos fue Hernán Dardes: “Lo bueno de la pileta dibujada de Larreta es que para el invierno la pintan de blanco y la convierten en pista de patinaje sobre hielo”.