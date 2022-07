En los próximos días la Argentina llegará a las 107 millones de dosis de vacunas contra el covid aplicadas: 37 millones de personas recibieron el esquema completo, otras 25 millones tienen ese esquema y dosis de refuerzo o adicionales. Por otro lado, en la última semana el Ministerio de Salud confirmó 31.845 casos de coronavirus. El pico, allá lejos a finales del año pasado, tocó los 770 mil en una semana, casi 25 veces más que en la actualidad.

En este contexto, los centros de hisopados que se fueron desplegando por las ciudades del país fueron, lentamente, desmantelados. Hoy los centros de salud y hospitales tomaron nuevamente la posta de esta función. Pero no es todo. También están los test rápidos que se pueden comprar en las farmacias para ser usados de forma casera. Y surgen nuevas tecnologías, como el que permite, también de forma veloz, detectar casos de gripe A o B, y que aprobó esta semana la Anmat.

En un estado de alta cobertura de vacunación, con síntomas que por lo general son leves y la recomendación para todos los casos, tanto de covid como de gripe, de mantener un aislamiento social hasta salir del cuadro viral, la pregunta aparece como un gran interrogante: ¿tiene sentido seguir hisopado?

Consultados por Página/12, el médico clínico y asesor del Gobierno Luis Cámera, la infectóloga Gabriela Piovano y el equipo de Salud porteño coincidieron en la respuesta: sí, tiene sentido seguir hisopado.

Menos demanda de la gente

“Seguimos dando importancia a lo que es el testeo del coronavirus. Obvio que vemos que está mermando la necesidad de la gente de realizarse los hisopados. En saber si tiene covid o no. Pero mantenemos los testeos en hospitales, que sea con atención médica y lo resuelvan ahí. Todas las Unidades Febriles de Urgencia (UFUs) ahora están dentro de los hospitales”, dijeron desde el Gobierno porteño.

Esto se puede ver claramente en los datos, en la última semana en la Ciudad se hicieron tanto a residentes como no residentes, y tanto test rápidos como de PCR, 25 mil testeos. Esto representa casi un tercio de los más de 60 mil hisopados que se hicieron en la última semana del 2021, cuando los casos estaban en su pico.

Sin embargo, consultados por el uso de los test rápidos en hospitales para la detección de casos de gripe, explicaron que todavía no hasta el momento no hay novedades respecto a su implementación en la Ciudad.

Un punto en el mapa

Para Cámera, seguir testeando es fundamental para poder saber “en qué situación epidemiológica estamos”. “Es una herramienta que sigue siendo buena para los casos de covd. No podría decir qué utilidad tiene para la gripe”, añadió el médico que forma parte de especialistas asesores del Gobierno durante la pandemia.

“Tanto para la gripe como para el covid, lo primero y más importante es aislarse. Después, hacer un test. A priori, al test rápido de la gripe yo no le encuentro mucho sentido. El tema del covid sí, para saber en qué situación estamos”, comentó.

Y sobre el caso puntual del test rápido para el virus de la Influenza, advirtió que “no le encuentra utilidad”. “Sí tiene que haber unidades de vigilancia para saber qué virus están circulando. Hacer un diagnóstico de gripe no creo que cambie mucho. Están disponibles las unidades testigos. En los hospitales cada tanto se hisopa a un paciente y se ve qué virus está circulando”, agregó.

Conocer rápido el tratamiento

No es la misma la visión de la Gabriela Piovano. Si bien ambos especialistas coincidieron en que es importante seguir hisopado en los casos sospechosos de coronavirus, para la médica infectóloga del Hospital Muñiz el test rápido para la gripe es una buena herramienta para poder hacer diagnósticos veloces e iniciar tratamientos.

“Obviamente, los cuadros de gravedad tienen tratamientos diferentes. Por ejemplo, para el caso de la gripe tenés el tratamiento del Oseltamivir. Es una diferencia. Y el coronavirus, si bien la gente está vacunada, sigue generando casos graves y es importante saber el diagnóstico”, explicó a este medio la médica.

A lo que añadió: “Si una persona tiene coronavirus, por ahí le vas a hacer un seguimiento más estrecho y le vas a dar determinados medicamentos que en una gripe no utilizas. En el día a día de un médico de consultorio no lo usaría. Por ahí a mí me puede venir bien porque si el paciente tiene covid el tratamiento va para un lado y si tiene gripe para otro”.