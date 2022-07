TEATRO

Impalpable

A Blanca y Estela las separan más de quinientos kilómetros. Blanca dejó su trabajo en la pastelería para triunfar como actriz en la capital. Estela, mientras tanto, espera su regreso. Pero quien llega es Liliana, una mujer que nadie conoce y arrastra un secreto que la avergüenza. Corren los años 50 y ellas están atrapadas ahí, donde empieza la pampa seca, donde no crece nada más que pasto y el paisaje es una carga que debe soportarse en silencio. Para escapar, deciden crear otra realidad, un universo en el que las pestañas se maquillan con batidores, los hombres son de mentira y sus vidas, un gran film que se proyecta en el único cinematógrafo abierto. Para celebrar una década desde su estreno, vuelve a escena esta pieza inspirada en entrevistas y relatos de Manuel Puig, dirigida por Sergio Calvo y Nacho De Santis, y música en vivo de Nicolas Bari y Matías Niebur. Con Elisa Bressan, Paula Manzone y Malena Schnitzer.

Viernes a las 21, en Nün Teatro Bar, Juan Ramírez de Velasco 419. Entrada: $1400.

La Aurora

“Harta de que la jodieran tanto, una travesti parte en busca de nuevos horizontes. En su travesía, la providencia le abre caminos para reinventarse, algunos signados por el milagro, otros por la justicia y otros por lo desconocido”. Así es como se presenta este unipersonal, inspirado en hechos reales, que se despliega en un relato tragicómico de austeridad formal con trazos de realismo mágico. Con autoría y actuación de Darío Levin, iluminación de Juliana Benedicti y dirección de Kevin Orellanes, La Aurora es una producción de la Compañía Teatro Casero procedente de la Comarca Andina. Única función.

Jueves 21, a las 21.30, en Nün Teatro Bar, Juan Ramírez de Velasco 419. Entrada: $1200.

MÚSICA

The Bear Hulu Soundtrack

Una de las series que vienen recibiendo toda clase de elogios por parte de la crítica televisiva norteamericana es The Bear, que en apenas ocho capítulos de media hora cuenta la historia de cómo un chef de éxito termina heredando un restaurant popular en medio de Chicago, e intenta hacer algo con eso. Estrenada el mes pasado por Hulu en Estados Unidos y aún sin fecha de estreno local, lo que ya se puede hacer es disfrutar de su maravillosa banda de sonido en Spotify. Además de la presencia recurrente de los raps de Tony Khnanisho, más conocido como Tony K, la selección no tiene desperdicio, arrancando por un clásico contemporáneo como “Via Chicago”, de Wilco, y terminando con “Let Down”, de Radiohead, pasando por John Mellencamp (“Check It Out”), Surfjan Stevens (“Chicago”), The Beach Boys (“Help Me, Rhonda”), R.E.M. (“Oh My Heart”), David Byrne con Brian Eno, Van Morrison, Counting Crows, The Breeders y muchos más.

Vida modelo

Se cumplen 25 años del tercer disco de Juana La Loca, aquel combo liderado por Rodrigo Martín que fue uno de los grupos insignias de la movida sónica, la base de aquel Nuevo Rock Argentino de los años ‘90. Vida modelo fue el disco con más presupuesto del grupo, cuando ya Joaquin Levington se había desvinculado para formar el grupo Turf. Se grabo en Los Angeles, llegando a contar con nada menos que el tecladista Billy Preston como músico invitado. Compañeros de generación de Martes Menta, Peligrosos Gorriones o Los Brujos, el presupuesto para Vida modelo llegó después de aquel debut eminentemente sónico, Electronauta (1993), producido por Daniel Melero, y su sucesor, Revolución (1995). El tercer disco de Juana La Loca se presentó oficialmente en el Astros, y luego recorrieron el interior del país con Babasónicos.

ONLINE

María Marta: el crimen del country

El documental con formato de true crime Carmel: ¿Quién mató a María Marta? fue uno de los exitazos de Netflix durante la temporada 2020, en plena cuarentena estricta. Ahora llega a HBO Max esta serie de ficción basada en hechos reales alrededor de la muerte de María Marta García Belsunce, ocurrida hacia finales de 2002, caso policial que obsesionó al periodismo y puso de moda el término “pituto”. Belsunce es interpretada por Laura Novoa (foto, en rodaje) con una increíble caracterización física; Jorge Marrale, en tanto, es el encargado de darle vida a Carlos Carrascosa, principal sospechoso durante el primero de los tres juicios. El reparto incluye nombres como el de Mike Amigorena, Carlos Belloso, Nicolás Francella y Ana Celentano. Los ocho capítulos fueron dirigidos por la realizadora Daniela Goggi (El hilo rojo) y buscan “ofrecer nuevas perspectivas en el caso y ofrecerle al público la posibilidad de que viva en primera persona el emblemático crimen”, según declaraciones de los responsables.

Néboa

En la isla de Néboa, creada por los guionistas para la ocasión, en pleno inicio de los carnavales, aparece el cadáver de un adolescente en circunstancias misteriosas. Los que tienen sus años recuerdan que algo similar ocurrió en el pasado, en 1989 y también a comienzos de siglo. ¿Se trata del temido Urco, un ser mitad hombre, mitad lobo que surge del mar cada tanto para cobrarse sus víctimas? ¿O alguien está aprovechando las supersticiones para llevar a cabo un plan siniestro? Dos policías de la Guardia Civil deberán investigar el hecho en este policial español que Flow está ofreciendo de manera exclusiva. Emma Suárez es la responsable de encarnar a Mónica Ortiz, la más empecinada de las detectives.

CINE

The Souvenir Part II

Con The Souvenir (2019) la cineasta británica Joanna Hogg ofreció un relato semi autobiográfico centrado en la relación, en plena década de 1980, entre una joven estudiante de cine y un hombre adicto a la heroína. Entrevistada por Radar hace dos años, la realizadora afirmaba que “estamos trabajando en la segunda parte. Terminamos el montaje de las imágenes el mes pasado. Llevará algo de tiempo porque es mucho más compleja que la primera, en parte porque hay muchas más capas y diferentes realidades representadas”. Disponible en la plataforma Flow para su alquiler, esta particular secuela sigue a Julie (Honor Swinton Byrne) mientras dirige su película de graduación, cuyo guion está basado en sus experiencias con el misterioso Anthony (Tom Burke), fallecido por sobredosis. Esta segunda entrega puede ser vista de manera independiente, pero la experiencia de asistir a los dos films en orden cronológico ofrece una experiencia enriquecedora sobre la vida, el arte y su más íntimas interacciones.

Clementina

Primero fue un cortometraje. Luego, una webserie, filmada en plena primera ola de la pandemia y estrenada online a finales de 2020. Ahora, en formato de largometraje –ganador de la competencia argentina del último Bafici–, la creación de Constanza Feldman y Agustín Mendilaharzu, ambos debutantes como realizadores, llega a la sala de cine del Malba, todos los sábados a las 20. Con un humor que cruza el absurdo, el slapstick y la comedia de costumbres, los rituales pandémicos –el saca y pone de los barbijos, el alcohol en gel, el puñito reemplazando los besos– le dan forma a un relato de supervivencia que, a pesar de su ligereza, no oculta las angustias personales y colectivas del encierro forzado.

TV

Moonhaven

La ciencia ficción pisa fuerte en la producción televisiva y/o pensada para las plataformas de streaming. La señal AMC acaba de estrenar esta saga futurista que transcurre de acá a cien años, cuando la vida en la Tierra parece condenada a la extinción y la única esperanza es una colonia lunar establecida con el propósito de la supervivencia. Sin poder preverlo, la piloto espacial Bella Sway (Emma McDonald), especialista en cargas ilegales y condenada a prisión, se ve involucrada en una gran conspiración perpetrada para hacerse del control de Moonhaven, la colonia en cuestión. Es que la inteligencia artificial que domina la vida en ese supuesto paraíso ha comenzado a hacer agua, a pesar de las promesas utópicas de un regreso al planeta de origen. Se suma al complot el detective Paul Sarno (el alemán Dominic Monaghan, el Charlie de Lost). La serie logra aunar la ficción especulativa y ciertas dosis de filosofía con los placeres de las acciones y reacciones físicas.

Jueves a las 22, por AMC.

The Rookie

El principiante ya no lo es tanto: la serie policial creada por Alexi Hawley va por la cuarta temporada y hace rato que John Nolan –el novato más viejo de la fuerza, con cuarenta años ya cumplidos– ha dejado de ser el recién llegado. El agente de la ley interpretado por Nathan Fillion, basado en un policía de carne y hueso de la LAPD, es el protagonista de esta saga filmada en la ciudad de Los Ángeles, que ahora dedica bastante espacio a la relación amorosa entre Lucy Chen y Tim Bradford, el autoritario oficial de entrenamiento de campo y la joven aspirante a agente, otrora vinculada con Nolan. Amores contrariados de sangre azul, como cantaba Pipo Cipolatti.

Jueves a las 23, por Universal TV.