El noruego Magnus Carlsen anunció a través de su podcast que no defenderá su título de campeón mundial de ajedrez en 2023. "No estoy motivado con la idea de disputar otra partida. Pienso simplemente que no tengo gran cosa que ganar. No me gusta esto", manifestó en el primer episodio de su podcast The Magnus Effect.

Considerado el mejor ajedrecista de este tiempo y uno de los grandes campeones de la historia, Carlsen pondrá fin a un reinado que se extendió desde 2013, cuando se coronó como el campeón más joven de la historia con 21 años. Hace unos meses había expresado la posiblidad de no revalidar el título, tras vencer al ruso Ian Nepomniachi.

"Aunque estoy seguro de que una partida sería interesante por razones históricas y por otras, no tengo ningún deseo de jugar y no jugaré simplemente por hacerlo", añadió Carlsen en su podcast de las últimas horas. "En conjunto, tengo la impresión de que es el momento para mí de abandonar las partidas del Mundial. No excluyo un regreso en el futuro", apuntó, al tiempo que descartó que vaya a retirarse.

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) había pautado el match por el título mundial para el año que viene entre Carlsen y Nepomniachtchi. La renuncia del noreugo abre la puerta al chino Ding Liren, que salió segundo en el Torneo de Candidatos.

Los dirigentes de la FIDE trataron en estos meses de seducir a Carlsen con cambios en el formato de un match que reparte hasta dos millones de euros en premios. El noruego incluso había advertido que solamente le interesaba jugar por el título mundial con el iraní Alireza Firouzja, que en el Torneo de Candidatos terminó sexto.

Las negociaciones entre Carlsen (cuyo representante es su padre) y la FIDE se estancaron en las últimas semanas. Lo cierto es que el mejor jugador del mundo urgió cambios en el formato tras el desarrollo del match de 2018 contra el estadounidense Fabiano Caruana, en el que ambos entablaron en las doce partidas pautadas y Carlsen se impuso en el desempate rápido.

“Magnus Carlsen solo merece nuestro respeto y el de toda la comunidad ajedrecística en cualquier decisión que tome con respecto a su carrera", aseguró el presidente de la FIDE, el ruso Arkady Dvorkovich, tras el anuncio del vigente campeón. “Teníamos la esperanza de que, tras un merecido descanso, Magnus vería las cosas de manera diferente, pero eso no ha sido suficiente para que cambie de opinión”, agregó, al tiempo que consideró "una decepción para los aficionados y una mala noticia para el espectáculo" que no defienda su corona.