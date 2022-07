El director de la Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja S.A (EDELaR) Jerónimo Quintela adelantó, este miércoles que en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) que lanzó el Gobierno nacional, figuran hasta el momento 8.800 usuarios que registraron su información. En diálogo con Riojavirtual Radio, Quintela afirmó que el número es bajo y lo adjudicó “a la falta de información y las dudas sobre el tema”, ya que la empresa cuenta con “136 mil usuarios que estarían en condiciones de anotarse”.

La segmentación energética se lanzó para “ordenar los subsidios a la electricidad y el gas según los aspectos socioeconómicos de cada hogar". Tiene como objetivo "un acceso más justo y equitativo a los servicios energéticos de la población focalizando los subsidios en aquellos sectores que más lo necesitan".

Pueden inscribirse todas las personas que quieran mantener los subsidios que hoy reciben en sus hogares en www.argentina.gob.ar/subsidios o en las oficinas de ANSES con turno previo. EDELaR no realizar el tramite.

Los hogares que estén en los segmentos de ingresos medios y de menores ingresos van a continuar recibiendo el subsidio, siempre y cuando realicen la inscripción. Pero quienes tengan en su vivienda ingresos por encima de los 350 mil pesos, ya no podrán acceder a ningún tipo de beneficio y pagarán la totalidad de la energía o el gas que consumen.

Quintela también explicó que se eliminarán los subsidios provinciales y nacionales para quienes ganen más de 350 mil pesos. "Inicialmente el registro es solamente para los subsidios nacionales, pero entendemos que todas las provincias van a eliminar el subsidio provincial también. El subsidio nacional es el 80% del total de los subsidios. Si uno ingresa en el grupo 1 pierde el subsidio”.

Por otra parte el funcionario aseguró que no habrá más aumentos de la tarifa eléctrica en el año. "La información que tenemos es que no habrá nuevos llamados de audiencia pública, hubo dos aumentos en el año y no habría más", manifestó.