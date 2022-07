DOMINGO 24

TEATRO

La función por hacer En plena función teatral, los protagonistas son interrumpidos por otros personajes que precisan contar su historia. Como en una especie de caja china, lo real y lo imaginario se rozan en laberintos donde la verdad es del cuerpo. La fantasía es tan real que irrumpe con su propia voz para sumergirse en un abismo en el que todos los presentes son parte del mismo juego: ¿Cuánta verdad hay en el arte? ¿Cuánta ficción es parte de la existencia misma? Con dramaturgia de Miguel Del Arco y Aitor Tejada, bajo la dirección de Sebastián Bauzá. Actúan Julieta de Moura, Sebastián Sinnott, Bianca Vicari y Juan Manuel Docampo.

A las 20.30, en El Método Kairós, El Salvador 4530. Entrada: $1200.

La que limpia La protagonista de esta obra es un personaje más del paisaje urbano, de la vida cotidiana. ¿Qué piensa? ¿Qué mira? Laura limpia casas para sobrevivir, aunque está cansada. Entre casa y casa recorre el paisaje del conurbano bonaerense. Para matar las esperas cuenta de sus trabajos, de las señoras, en sus pensamientos se cuela el dolor de su pérdida mientras alarga el momento de tomar una decisión. La que limpia es una obra inspirada en el universo de Lucia Berlin. Con dirección de Lali Fischer. Actúa Mariana del Pozo.

A las 19.30, en Moscú Teatro Escuela, Velasco 535. Entrada: $1200.

MÚSICA

Lichi Después de una década con Los Usuarios, Lichi puso a circular su homónimo disco debut, en el que el barroquismo de los Beach Boys interactúa con la manera de Babasónicos de traducir el country. “Entendí que las canciones nuevas pertenecían a otro mundo. Ahí me di cuenta de que le debía dar valor a mi voz o a la forma en que veía las cosas”, cuenta. A eso le siguió la publicación de Tecnología. Esta noche presentará su nuevo tema "Efecto 17" y estrenará nueva formación de cuarteto.

A las 20, en Ciudad de Gatos, Calle 17, 1846, La Plata. Entrada: desde $500.

CINE



Memoria Jessica (Tilda Swinton) no puede dormir desde que un fuerte ruido interrumpió su sueño al amanecer. Mientras visita a su hermana en Bogotá, se hace amiga de Agnes (Jeanne Balibar), una arqueóloga que estudia restos humanos descubiertos dentro de un túnel en construcción. El nuevo largometraje de Apichatpong Weerasethakul (Uncle Boonme, Tropical Malady) se sumerge en un terreno entre realista y místico, entre humano y metafísico, una marca registrada del autor. Memoria cuestiona la misteriosa conexión con el mundo, sobre las líneas complejas que separan la percepción de la realidad y la idea de que la Tierra, en un sentido filosófico.

A las 22, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $350.

ETCÉTERA

Hecho en Buenos Aires Celebra un nuevo aniversario la revista fundada en el año 2000 por Patricia Merkin, para ofrecer una oportunidad de inserción laboral a personas en situación de vulnerabilidad social y sin trabajo que, a través de la venta de la revista y la autogestión, pueden obtener un ingreso digno. El festejo incluye una jornada llena de actividades: lecturas de poesía, talleres de arte, música y más.

Desde las 12, en Humberto 1° 378. Gratis.

LUNES 25

ARTE

Conexión-Colección El Fondo Nacional de las Artes inaugura una muestra que visibiliza piezas de sus colecciones de Artesanías y Artes Visuales. Pinturas y esculturas representativas de tendencias modernas y contemporáneas se exhiben en un mismo plano y dialogan con cerámicas, tejidos, tapices y piezas de madera, artesanías provenientes de distintas regiones del país. Participan de la muestra: Paula A. de Guevara, Ary Brizzi, María Fernanda Cauterucci, Matías Conci, Bernardo Condori, León Ferrari, Luis Felipe Noé, M. Palacios, Daniel Ricardo, Pablo Siquier y Luis Tomasello, entre otros.

Hasta el 21 de agosto, en la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes, Rufino de Elizalde 2831. Gratis.

CINE

Lava El cineasta, dibujante, historietista y animador Ayar Blasco es un ovni dentro del cine argentino. Una especie única, condición que hace que su trabajo sea valioso dentro de una actividad que se proyecta como industria, pero que rara vez se produce fuera de los límites de lo artesanal. Después de Mercano, el Marciano y El sol, Blasco desarrolla en Lava una historia en la que la ciencia ficción se derrama sobre lo cotidiano. Lejos de toda neutralidad, los universos que surgen de esa combinación mantienen un color local, a partir del cual el director ofrece una representación de la cosmopolita identidad porteña, donde el absurdo aparece como uno de sus rasgos distintivos.

A las 20, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

La otra parte Documental sobre un fenómeno en las Sierras de Tandilia, donde aparentemente se teje un sistema de conexiones entre distintas piedras. El director junto a Dino, un navegante de las Sierras, quieren dilucidar si pueden existir en la Tandilia construcciones megalíticas relacionadas con los astros. Sobre la investigación, el director Felipe Restrepo (Doña Julia, De hormigón armado) explica: “Me dejé sorprender con los elementos que nos contaban los entrevistados. Fuimos rompiendo con esa idea tan científica o positivista de pensar que tiene que haber un método, una dirección o una estructura metodológica para llegar a la verdad”.

Disponible a través de Cine.ar

ETCÉTERA

Vacaciones en el Planetario El Planetario Galileo Galilei presentará en estas vacaciones de invierno muchos espectáculos astronómicos full dome para grandes y chicos, visitas guiadas y observaciones por telescopio. Todos los días ofrecerá actividades como Bot y Lu: Misión H20, En movimiento, Nacimiento de la Tierra, El Pirata se viste de azul, visitas guiadas y más.

Desde las 12, en el Planetario Galileo Galilei, Av. Figueroa Alcorta y Av. Belisario Roldán. Entrada: $300.

TEATRO

Los eternos serán los más breves La antigua rivalidad entre Montescos y Capuletos, impide la repentina e impensada pasión de Romeo y Julieta. Quienes deberán vivir su amor sumergidos en el mundo de la tragedia y la desdicha eterna. Con Max Acuña, Cruz Alonso, Felipe Boga, Lucia Coronel, Leandro David, Taiel González, entre otros. Dirige Gisella Sirera.

A las 17, en El Tinglado Teatro, Mario Bravo 948. Entrada: $800.

MARTES 26

TEATRO

La débil mental La obra gira en torno al deseo femenino, los mandatos, la maternidad no deseada y la pesadilla del “amor romántico”. En una suerte de monólogo a dos voces, la obra se sumerge en esta relación. Una madre que no sabe, no puede, no quiere ser madre. Madre e hija encerradas en un vínculo asfixiante como adictivo. Una relación simbiótica, donde no hay lugar para un tercero. Sobre el texto de Ariana Harwicz dice la directora: “Tiene enormes posibilidades teatrales. Realizamos una adaptación que explora sus posibilidades escénicas, sin sacrificar su poesía y misterio”. Con Ingrid Pelicori y Claudia Cantero. Dirige Claudia Baliero.

A las 20, en Área 623, Pasco 623. Entrada: $1000.

9.81 Dice su director Normal Briski: “El concepto es la inercia. Cuenta la historia de un tipo que trabaja para una fábrica. Lo apartan en un subsuelo porque lo ven muy talentoso para producir frenos más eficaces para terminar con la inercia. Es la historia de un trabajador muy capaz y entusiasta de poder lograr tanta cosa. También busca que lo premien, le aumenten el sueldo. En el desarrollo descubre que la inercia no solamente está en los hechos mecánicos, sino también en los amorosos y sociales”. Actúan Sergio Barattucci, Guillermo Bechthold, Vanesa Bollea, Daniela Colucci y German Cunese.

A las 20, en Calibán, México 1428. Entrada: desde $800.

CINE

El oficio de buscar a Inés La noche del 19 de julio de 1977 Inés viajaba en un autobús cuando una patrulla militar detiene a todos los pasajeros. Esa madrugada casi todos son liberados menos Inés. El padre inicia una búsqueda infinita que lo conduce hasta el centro mismo del aparato represivo de la Argentina. El oficio de buscar a Inés es una película que narra desde la perspectiva de los que quedaron, es la historia de una familia abocada a la reconstrucción del destino de Inés, pero también a una búsqueda trascendental por la memoria, por atender una ausencia y por dar sentido al después. Este es el debut cinematográfico de Anahí Carballido Marzá.

Disponible a través de Kinoa.tv

ETCÉTERA

Fiesta de Lectura Una nueva edición de este clásico de Malba Literatura, ahora en plan invernal. Se trata de una jornada completa dedicada a los lectores y los libros –un día martes, en que el museo está cerrado para los visitantes habituales–, con propuestas en todos los espacios y para todas las edades: bibliotecas ambulantes, talleres creativos, narradoras en vivo, performances de poesía y danza, recorridos nocturnos a las salas, shows y más.

Desde las 15, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Gratis.

MÚSICA

El Cabaret de Nana La cantante francesa propone un espectáculo elegante y surreal, con música original y de repertorio abarcando desde la chanson más emblemática (Édith Piaf, Joséphine Baker, Mistinguett), a composiciones propias, canciones dramáticas de todo el mundo, estándares de jazz, con escalas donde el humor y la fantasía son la marca de su estilo tan característico. El Cabaret de Nana es una experiencia total y conmovedora. Acompañan Mariano Sarra en piano y Daniel Mayor en trompeta y contrabajo.

A las 20.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: $1000.

MIÉRCOLES 27

TEATRO

La ilusión del rubio Entre el relato testimonial y el juego escénico, la obra abre voz a un caso policial reciente. Es la historia de la desaparición de Facundo Rivera Alegre, quien en 2012 salió a un baile de cuarteto y no volvió nunca más. El espectáculo de Santiago San Paulo ganó el Concurso Nuestro Teatro llevado a cabo por el Teatro Nacional Cervantes durante 2020. Estrenada online en la Sala María Guerrero con la actuación de Martín Slipak y con dirección de Gastón Marioni, La ilusión del rubio realizó funciones presenciales en la Biblioteca Nacional y participó del Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires en 2022.

A las 20.30, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $1200.

CINE

Where are you, João Gilberto? Hace 30 años João Gilberto, el padre de la bossa nova, desapareció y no se le vio en público por décadas. El documentalista Georges Gachot (Río Sonata, María Bethania) va a Río de Janeiro para seguir la huella de su ídolo invisible, utilizando las pistas dejadas por el escritor alemán Marc Fischer en su libro Hobalala. Motivada por una profunda sensación de melancolía, o saudade, esta historia musical detectivesca sigue el rastro dejado por João Gilberto, el evasivo artista y pionero del bossa-nova. El ambiente de Río de Janeiro, el ritmo de su música y la obsesiva búsqueda de respuestas.

Disponible a través de Mubi.

Antón Un niño azul de 6 años comienza un fabuloso viaje de aventuras a partir de un inesperado accidente doméstico: Fantasma, su perro, se come la torta de cumpleaños de su hermana. Antón será el encargado de ir hasta el almacén de la Mujer Gigante a comprar azúcar y este recado lo transportará a un universo donde conocerá a Blas, el viejo del carromato; la Primavera, que siempre está disgustada y esconde su vestido, y el Disparate, una mascota que cambia siempre su forma. Dirección: María Rosario Carlino.

A las 16, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151. Gratis.

ETCÉTERA

Trazo gaucho La gauchesca es en literatura el género platino por excelencia. Hay muchas formas de escribir y pensar la gauchesca sin ser gaucho ni vivir en el campo. En este taller se verá cómo pensar en poemas y en imágenes. Y se intenta componer poemas o dibujar sobre estos. Se puede hacer gauchesca con muchos temas: el barrio, el club de fútbol, el deseo de viajar o el deseo de no hacer nada. Con la coordinación de Ral Veroni, poeta, dibujante y cultor de la gauchesca contemporánea.

A las 16, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

Maximiliano Barrientos Se presenta Miles de ojos, la novela con la el escritor boliviano comienza a revelarse como un nuevo exponente del weird latinoamericano. Recomendado desde la contratapa del libro editado por Caja Negra por Mariana Enriquez, la escritora y periodista argentina lo entrevistará junto a Lala Toutonian.

A las 19, en Eterna Social Club, Honduras 5774. Gratis.

JUEVES 28

ARTE

Clásico y moderno La muestra del artista argentino Marcos López reúne una serie de noventa imágenes: algunas del propio autor y otras halladas en anticuarios y, luego, pintadas e intervenidas a mano. López compra las fotos en anticuarios o mercados de pulgas de Buenos Aires y otras ciudades de América Latina, y las trabaja con todo tipo de materiales. Así, las resignifica y convierte en piezas únicas. Este creador multidisciplinario utiliza infinitas variables a la hora de trabajar las imágenes y provoca una suerte de “surrealismo precario”, según sus propias palabras, conservando al mismo tiempo la magia original de las fotografías.

En el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

MÚSICA

Funky Torinos Willy Crook siempre tuvo un instinto para elegir músicos que lo acompañasen. Luego de un viaje incorporó a su banda a Juan M. Valentino y Carlos “Patán” Vidal. Ya con Timoty Cid en batería, Miguel Tallarita en trompeta y Jorge Pasquali en bajo, nacen los Funky Torinos. A meses de su muerte, estos músicos más otros que participaron en diferentes momentos de la carrera de Crook, se reúnen para brindar una serie de conciertos donde celebrarán su obra en una fiesta que abarcará canciones de todos sus discos.

A las 21, en Rondeman Abasto, Lavalle 3177. Entrada: $2800.

ETCÉTERA

Cuerpo y violencia A cargo de Martín Kohan, se dictará un taller sobre textos de Borges. En estas clases, se enfocará sobre el lugar que su obra les cabe a las pasiones, a la determinación mayor de poner un cuerpo en juego al sexo y a la violencia y a sus intensos entreveros. Tres cuentos servirán para trazar ese recorrido de lectura: "Hombre de la esquina rosada", "El sur" y "Emma Zunz".

Desde el 28 de julio, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis (con inscripción previa). Cupos limitados.

Berta, la flor En un vivero, una flor llamada Berta suspira en un rincón donde apenas le llega el sol. En ese mismo lugar, un sapo espera la lluvia para poder cantarle a un verde corazón. ¿Será que se encuentran gracias a algunas hormigas, que colaboran para que suceda? ¿Quizás unos cactus se interpongan en el camino y un Diente de León viaje con el viento para cumplir su deseo? Tal vez suene una murga que le canta al agua, ese bien tan preciado para todas las plantas. Mientras tanto, un caracol cuenta la historia. Actúan Emmanuel Abbruzzese, Andrea Baamonde y Mariano Del Pozzo. Dirige Myrna Cabrera.

A las 15, en Cine Teatro El Plata, Av. Juan Bautista Alberdi 5751. Entrada: $750.

Cata de vinilos Los últimos jueves de cada vez FM Blackie 89.1 invita a sus oyentes a participar de la escucha de un vinilo completo, mientras degustan unas copas de vino. Para ocupar alguno de los veinte lugares disponibles es necesario seguir a @fmblackie en instagram, y participar gratis por las entradas arrobando a la persona con la que te gustaría participar. Hoy es el turno de Come Away With Me, el debut de Norah Jones, que cumple veinte años, y llegó a vender unas 22 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en el álbum de estudio más vendido en lo que va del siglo. La escucha será presentada por Christian Raimundi, el coordinador artístico de la radio.

Los ganadores se van a anunciar en el Instagram @fmblackie el miercoles 27.

VIERNES 29

CINE

Crimes of the future La dinámica de la industria audiovisual actual resolvió que las películas que no sean tanques de superhéroes tengan cada vez menos chances de proyectarse en salas. El estreno de esta película supone una experiencia extraordinaria como cada nuevo film del director. Después de agotar en minutos todas las funciones, Mubi invita a una cita obligada para los seguidores de Cronenberg. Presentada en la sección oficial de Cannes y protagonizada por Viggo Mortensen, Léa Seydoux y Kristen Stewart. El cuerpo como fetiche y vehículo del terror son algunos de los temas que vuelve a explorar el realizador en esta historia tan perturbadora como fascinante.

A partir de hoy disponible a través de Mubi.

MÚSICA

Suban El ciclo funciona de vidriera de las nuevas voces del país. En esta oportunidad actúan Lupe y Laura García del Castaño. Laura es una poeta de Córdoba. Su más reciente libro, Mubarak, rodea temas como las relaciones virtuales, los animales y el género. Lupe es una de las productoras argentinas más prometedoras de los últimos años. La platense ya trabajó junto a Mariana Päraway, DJs Pareja y Valdés; esta artista tiene un sólido pie en la música electrónica y apunta a generar nuevos sonidos.

A las 19, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Florian Nacido en Boedo y con producción de Mariano Otero, Florian comenzó su carrera solista en 2019. X Amor es el nombre de su debut, en palabras del artista: “Es un álbum profundo, donde utilizo las canciones para confesar y contar muchas vivencias que tuve. El hilo es la fragilidad emocional. A fin de cuentas, todas las tristezas y todas las alegrías para mí son por amor”. Se trata de un proyecto que combina bases electrónicas con instrumentación orgánica a cargo de músicos destacados de la escena local.

A las 20.30, en La Tangente Honduras 5317. Entrada: $1500.

TEATRO

Imprenteros Esta obra constituye un hecho escénico que intenta revisar el lugar perdido por tres hermanos. Aquella imprenta del conurbano bonaerense donde se criaron rodeados de papeles, tintas, envases y guillotinas, les fue arrebatada y no podrán volver luego de la muerte de su padre. Con papeles, carpetas, mapas, bailes, y fotos se intentará trazar un hilo que hilvane los sucesos que en desgracia llevaron a la imprenta a su desaparición. Imprenteros es una obra de Lorena Vega, quién además la protagoniza junto a sus hermanos, Sergio y Federico Vega.

A las 20, en el Centro Cultural 25 de mayo, Av. triunvirato 4444. Entrada: desde $800.

ARTE

El tiempo y la proximidad El curador Gabriel Palumbo comenta sobre la muestra: "La obra de Genoveva Fernández es una obra orgánica. Lo es donde lo orgánico se define como aquello que está con disposición o con aptitud para vivir. La indudable geometría de sus composiciones establecen un doble juego, de entrada y salida, de permanencia y de escape, que parece estar allí para discutir los límites del marco del cuadro y para imponer el movimiento que, en definitiva, opera como una confirmación de la experiencia vital”.

En Cott Gallery, Juncal 3575. Gratis.

SÁBADO 30

MÚSICA

Nina Suárez Tiene 21 años, pero hace 14 que se sube a escenarios para tocar sus canciones, leer poesía, actuar o cantar de invitada. Colaboró con Santiago Motorizado (para la banda sonora de Okupas) y con Electro Reno. También participó del taller de escritura de Cecilia Pavón y actuó en la obra Recital olímpico, escrita por Camila Fabbri y Eugenia Pérez Tomas. Hoy tiene su power trío, con ella al frente, en guitarra, Chicho Guisolfi (Bestia Bebé) en el bajo y Manolo Lamothe (Cabeza Flotante) en la batería. Nina está presentando sus canciones producidas por Pipe Quintans. Esta noche también se presentarán Los Inciertos y Mujercitas Terror.

A las 18, en Camping, Av. Libertador 999. Entrada: $900.

Mora + Sisa Este quinteto nace como proyecto musical en 2016 en Argentina. Reúne artistas de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. En sus inicios, movidas por el interés de la música latinoamericana y sus ritmos, el conjunto desarrolló versiones de temas tradicionales peruanos, argentinos y brasileros. Por su parte, Mera surge en 2022. La banda nace como necesidad de generar un espacio artístico para desarrollar música de matriz afro con una impronta personal.

A las 21, en el Cultural Morán, Pedro Morán, 2147. Entrada: $800.

CINE

Clementina Todo el mundo está encerrado, pero Clementina y el hombre con quien pasa la cuarentena no paran de trabajar. De él se sabe poco: da clases de algo, es huidizo y cobarde, y colecciona obsesivamente objetos que pueblan su casa como un ejército invasor. Sobre ella menos: apenas puede observarse su rostro misterioso, que parece desafiarlo todo. La película de Constanza Feldman y Agustín Mendilaharzu (fundador de la productora El Pampero) es una comedia contra todas las circunstancias, con muñecos y con personas que juegan, pero no exclusivamente con ellos.

A las 20, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $350.

TEATRO

Memoria esquina libertad Esta es una obra unipersonal de títeres y objetos, una creación colectiva y multidisciplinaria que habla de la condición cambiante y móvil de la noción de Hogar. Este proyecto propone la puesta en escena de lo común entre diversas historias de migración, deseos y acontecimientos que conducen al desplazamiento, con un equipo creativo procedente de diversos lugares de Latinoamérica. Idea e Interpretación: Cynthia Pineda. Dirige Micaela Irina Zaninovich.

A las 19, en Archibrazo, Mario Bravo 441. Entrada: desde $800.

ARTE



Nada más extraño Si la pátina es el efecto del tiempo sobre el bronce, aquí el enturbiamiento de la superficie escultórica es buscado por el artista. Mientras los amantes enroscados de Ain Sakhri –la escultura más antigua que se conoce de dos figuras teniendo sexo– sobrevivieron más de diez mil años al estar talladas en piedra, el desmembramiento de los cuerpos de Nicolás no acarrea una promesa de fertilidad; ni descendencia ni trascendencia. Articuladores del cuerpo, armas y herramientas a la vez, los restos óseos condensan la tensión entre construcción y destrucción como correlato de la vida y la muerte. Curador: Leandro Martínez Depietri.

En Acéfala Galería, Niceto Vega 4754. Gratis.

