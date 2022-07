La revista estadounidense de entretenimiento Variety publicó en las últimas horas el ranking de las estrellas del cine de Hollywood con los mejores salarios en lo que va de 2022, con Tom Cruise a la cabeza, tras su exitoso año con la película "Top Gun: Maverick".

Además, la publicación explicó el contexto de los grandes sueldos que cobran estrellas como Joaquin Phoenix, Dwayne "La Roca" Johnson, Margot Robbie y hasta Anya Taylor-Joy.

En el caso particular de Cruise, se estima que cobrará 100 millones de dólares por el éxito de la secuela de "Top Gun", cuya primera película había sido lanzada en 1986.

Según datos a los que accedió la revista, el contrato del actor de 60 años ya tenía fijado que se llevaría, además de su salario, un porcentaje de las ganancias de taquilla, inclusive antes de que los estudios Skydance y Paramount Pictures cubrieran los gastos de producción y publicidad. En este sentido, se argumentó que las empresas acceden a estas cláusulas cuando contratan interpretes que consideran que son "capaces de llenar salas de cine".

Jason Momoa, por su parte, firmó un contrato especial por "Aquaman": luego de que el filme superara los 1100 millones de dólares en 2018 y se le propusiera hacer la secuela "Aquaman y el Reino Perdido", el acuerdo estipulaba que se le debía pagar el doble por la nueva producción. De esta manera, Momoa cobrará 15 millones de dólares por la película que se estrenará en 2023.

Algo similar pactó el ganador del Oscar, Joaquin Phoenix, para "El Guasón", pero en su caso, recibirá tres veces más de su salario inicial, que pasó de US$ 4.5 millones a US$ 20 millones por la secuela del archienemigo de Batman.

En el streaming también pagan buenos sueldos

Las nuevas plataformas de streaming, como Netflix, Apple TV+, HBO Max o Disney+, también firman grandes cheques para asegurarse a las mejores interpretaciones o ajustan los salarios dependiendo del tipo de proyecto y director.

Entre los casos más recientes figuran los de Will Smith y Leonardo DiCaprio, que se llevarán 35 millones y 30 millones de dólares respectivamente por las películas "Emancipation" y '"Killers of the Flower Moon", ambas de Apple TV+.

Por su lado, Netflix aumentó el sueldo de Chris Hemsworth a 20 millones de dólares por la secuela de "Tyler Rake" y el de Millie Bobby Brown a 10 millones por la segunda película de "Enola Holmes".

Las compañías accede a pagar estos acaudalados contratos para evitar los problemas que, por ejemplo, tuvo Disney con Scarlett Johansson, luego de que "Viuda Negra" pasara de la pantalla grande a los servicios de streaming, y la actriz no recibiera compensación por esas "entradas perdidas".

La clave: "Compensaciones Back-end"

Este artilugio de las estrellas para conseguir grandes salarios se engloba dentro de las "compensaciones Back-end": los artistas comienzan a recibir bonos y compensaciones cuando la taquilla supera los costos de distribución y producción.

De esta manera, el mundo del streaming ya paga por adelantado esos bonos, para que luego no haya reclamos. No obstante, si las estrellas reclaman algún porcentaje, las nuevas cláusulas estiman que las bonificaciones estarán también supeditadas a que las películas lleguen a estrenarse a tiempo y dentro del presupuesto.

Los salarios de las estrellas mejor pagadas de Hollywood