Luego de haber llamado a la oposición a tener "responsabilidad" política frente a la crisis económica, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mantuvo un encuentro con intendentes del PRO para articular los programas que se llevan adelante en los municipios. La reunión se sumó a la que mantuvo el miércoles con jefes comunales del radicalismo.

En la Casa de Gobierno provincial fueron recibidos los intendentes de La Plata, Julio Garro; de Tres de Febrero, Diego Valenzuela; de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro; y de Junín, Pablo Petrecca. Las conversaciones se enmarcaron en la preocupación que le manifestaron, días atrás, los mandatarios comunales al Jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, por el congelamiento de los montos del FIM (Fondo de Infraestructura Municipal) y una supuesta demora en la transferencia de recursos a los municipios.

En la reunión, el gobernador destacó las obras que se están llevando adelante en la provinicia y aseguró que "la economía está creciendo y mostrando resultados concretos". "Nunca hubo un plan tan ambicioso en materia de infraestructura como el que estamos llevando adelante”, expresó.

En diálogo con Página/12, la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez aseguró: "Fue una reunión de trabajo como las que venimos manteniendo periódicamente con el Jefe de Gabinete, con el vicejefe y con los intendentes de la oposición. Son reuniones que ocurren semanalmente y en este caso lo importante era que se pedía la participación del gobernador, y por supuesto que los atendió porque es un gobernador que no solo recorre el territorio, sino que está con el telefono prendido siempre para atender a los 135 intendentes e intendentas". Junto al Gobernador y la ministra estuvieron presentes en la reunión de hoy, además, el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López; y el vicejefe de Gabinete, Juan Pablo de Jesús.

En las horas previas a la reunión se especuló con la posibilidad de que el Gobernador utilizara el encuentro para solicitar un acercamiento, en lo que algunos medios titularon como un "llamado al diálogo". Al respecto, la ministra afirmó: "El ministro dejó muy claro que diálogo hay siempre, hay vocación de trabajo". Y subrayó que frente a los planteos de los jefes comunales: "No solo las transferencias automáticas a los municipios crecieron un 67 por ciento de enero hasta hoy, también la recaudación municipal creció al 63 por ciento, ambos valores por encima de la inflación".

Desde el entorno del Intendente Valenzuela afirmaron que "fue una reunión tensa, un poco friccionada". Y agregaron que si bien no hubo una respuesta puntual a las demandas, sí "se habló de hacer una reunión en unos días para ver avances y devolución de Gobernación sobre los temas planteados".

Al respecto, Álvarez Rodríguez dijo: "Nosotros tenemos miradas absolutamente diferentes. Creemos que el gobierno de Vidal fue dificilísimo para los bonaerenses y que el endeudamiento salvaje de Macri con el Fondo Monetario Internacional dejó unas secuelas tremendas. Nosotros en este momento tenemos el Plan de Escuelas a la Obra con más de 5400 obras de refacción y 90 edificios escolares nuevos inaugurados. Y claramente esta no era la política de Vidal. Y con estas cosas discutimos apasionadamente, porque ellos hablan de las obras que hay que hacer y estuvieron 4 años y no las hicieron. Además de la deuda que nos dejaron". También recordó que durante el gobierno de Vidal "muchos municipios, por no tener el mismo signo político, no tenían este acompañamiento".

La ministra detalló cuáles son los temas que el ejecutivo provincial buscará resolver en los próximos días: "Ellos tenían preocupación principalmente por el FIM, por el fondo de Seguridad y por temas relacionados al sistema de Salud. Se está trabajando en los tres temas para agilizar los procesos". Por otra parte, y en relación a los puntos de acuerdo entre las partes, la ministra aseguró que los intendentes "reconocieron algunos avances como la polítia de Policía Rural y la infraestructura escolar".