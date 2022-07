Víctor Hugo Morales volvió a criticar con dureza al poder económico por la “especulación extrema” y advirtió que “quieren un gobierno que defiendan los intereses de los más fuertes”. En su editorial de La Mañana, por AM750, el periodista y conductor afirmó que buscan que se concrete una devaluación y le pidió más firmeza a Alberto Fernández.



Morales recordó los dichos de Fernández el viernes, cuando afirmó que los sectores especuladores no le torcerían el brazo. “Tengo muchas ganas de creerle al Presidente. Este es un mundo muy perverso, en el que los malos y especuladores se llevan todo por delante”, se indignó el periodista en un tramo de su editorial. “No les alcanza nada, se quieren quedar con todo, le han hecho mucho daño al pueblo argentino, con remarcaciones hace meses”, planteó el conductor.

En este sentido, analizó que las subas de precios que empujan la inflación se llevan a cabo por dos razones: “Hay una motivación económica, les encanta ganar mucho; y la otra es ideológica, porque no quieren que este sea el gobierno. Se llenan la boca hablando de la democracia pero intentan que no sirva”.

“Lamentablemente, cuando ganan los que quieren defender al pueblo son atacados, llevados por delante de todas las maneras. Lo que hizo el poder económico con el gobierno es terrible. Cierto es que el gobierno ha ayudado con una debilidad, con tender puentes y consensos, han gastado mucho dinero en café en la Casa Rosada con gente que lo único que ha hecho es reírse del pueblo argentino, y eso se tiene que terminar”, reflexionó Víctor Hugo.

Por eso, valoró las palabras de Alberto Fernández cuando el viernes advirtió que no le torcerían el brazo. “¿Quienes no le torcerán el brazo? Los que quieren que el gobierno devalúe, que es una monstruosidad que somete al pueblo a precios más altos, a más hambre, que empuja a una hiperinflación", planteó.

"¿(El agro) no quiere vender? Que no vendan. Van a bajar los precios internacionales y se van a pegar un buen susto. Aún con los precios cayendo un 30 por ciento en el mercado internacional seguirían ganando, pero no les gusta, por eso presionan al Gobierno como lo han hecho todo este tiempo”, analizó el periodista.

“Vale plantarse a nombre del pueblo argentino. El Presidente debe tenerle fe al pueblo, vendrá una etapa dura y después tendremos que evaluarla. Ahí, mirando hacia atrás, vemos quiénes son los que defienden al pueblo, los verdaderos líderes”, enfatizó.