El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo este lunes que su país siempre estará “para lo que necesite y mande México”, después de que este sábado su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), diera la bienvenida a los 60 primeros médicos cubanos que trabajarán en el estado de Nayarit.

“Aquí estamos, hermano López Obrador, para lo que necesite y mande México, siempre”, escribió el presidente cubano en redes sociales. Por su parte, el mexicano agradeció "al pueblo y al gobierno cubano su apoyo" y reiteró que esperan la llegada de 500 médicos para asistir en las zonas del país en las que hay “escasez de especialistas”.

“Yo tomé la decisión de contratar médicos especialistas del extranjero y van a venir médicos de Cuba. ¿Saben por qué? Porque la salud no tiene que ver con ideologías, la salud tiene que ver con los derechos humanos, y si hay que traerlos de Estados Unidos y de Rusia, de Cuba, Japón o Francia, los vamos a tener aquí”, dijo AMLO este sábado

El acuerdo entre los gobiernos, anunciado tras la visita de AMLO a Cuba a principios de mayo, fue cuestionado por asociaciones del sector que consideran que la medida es discriminatoria con los médicos mexicanos por los "rebaja injustamente". "Los médicos extranjeros no cuentan con las competencias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas, no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes", señalaron en mayo en un comunicado conjunto las Federaciones, Colegios y Colegiados Médicos de México.

En ese entonces, AMLO respondió: "¿Por qué traer médicos de Cuba? Contestamos: porque no tenemos médicos". "No tenemos especialistas para trabajar en los hospitales, en las regiones más pobres, más alejadas", detalló.

La falta de cobertura sanitaria en todo el país o la atención de situaciones de emergencia son los argumentos más frecuentes de los países que recurren al servicio de médicos vendido por el gobierno de Cuba. Según datos oficiales, en 2018 las misiones de médicos cubanos en el extranjero alcanzaron 67 países (después de lo cual dejaron de contratarse en varios países latinoamericanos, como Brasil y Ecuador), y representaron el mayor ingreso de divisas para la isla: 6.300 millones de dólares.

Los médicos que se desempeñan en estas misiones cobran el 25% de lo que pagan por sus servicios los gobiernos extranjeros a Cuba, lo que puede traducirse en sueldos superiores o inferiores a los que cobrarían en la isla, a la vez que sus condiciones de vida dependen parcialmente de las facilidades que les brinden los países anfitriones (algunos, por ejemplo, les brindan gratuitamente vivienda y servicios de comida).

La participación en estas misiones forma parte del servicio social con el que quienes estudiaron medicina pagan por la educación gratuita recibida en Cuba. El gobierno dispone dónde serán desplegados por un período de dos años a tiempo completo.