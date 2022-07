Argentina, 1985, la película de Santiago Mitre protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, formará parte de la Competencia Oficial de la 79na. edición del Festival de Venecia, que se desarrollará en esa ciudad italiana entre el 31 de agosto y el 10 de septiembre.



El filme de Mitre está centrado en la historia de los fiscales Julio Julio César Strassera (Darín) y Luis Moreno Ocampo (Lanzani), que en 1985 fueron los responsables de investigar y enjuiciar a los principales responsables de la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina.



Coproducción de La Unión de los Ríos, Kenya Films, Infinity Hill y Amazon Studios, Argentina, 1985 tiene un guion del propio Mitre junto a Mariano Llinás (La flor) y tendrá su estreno en salas el 29 de septiembre para luego pasar a la plataforma de Amazon Prime Video.



Además de la película de Mitre, la Argentina estará representada por Trenque Lauquen, de Laura Citarella, incluida en la sección Orizzonti (Horizontes); y el cortometraje Camarera de piso, de Lucrecia Martel.



Argentina, 1985 tendrá como rivales en la competencia por el premio mayor, el León de Oro, a los últimos trabajos de Noah Baumbach (White Noise, película de apertura de la Mostra), Andrew Dominik (Blonde, sobre Marilyn Monroe); Alejandro González Iñárritu (Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades), Darren Aronofsky (The Whale), Luca Guadagnino (Bones and All); y Jafar Panahi (Khers Nist), entre otros.