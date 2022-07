El último video del productor argentino Bizarrap, que alcanzó el primer puesto de lo más escuchado en el mundo según el ranking de Spotify, sufrió una leve intervención en la Music Sessions #52 con Quevedo en YouTube, donde tiene más de 89 millones de reproducciones, y los fanáticos no la dejaron pasar.

En las imágenes se ve al rapero español cantando sobre la base del compositor en su estudio de grabación, y en el minuto 2.27 aparecía en el televisor una escena de un capítulo de la serie animada Bob Esponja (Nickelodeon/United Plankton Pictures), donde el personaje Patricio Estrella toca la batería.



Sin embargo, ahora esa parte aparece tapada, lo que respondería a que no contaría con los derechos de autor para emitirla, por lo que la plataforma exige que se edite el video original para no darlo de baja, ya que por un tema de copyright no se puede "usar contenido en sus videos cuyos derechos de autor sean propiedad de otra persona, como pistas de música, fragmentos de programas con derechos de autor o videos realizados por otros usuarios, sin las autorizaciones necesarias", especifican las .

"Bizarrap ha cortado la parte donde sale Patricio de Bob Esponja en el video de Quevedo, estoy desolado", escribió un usuario en Twitter. Mientras que otro se lamentó: "Por qué censuraron la parte de Bob Esponja en la Bizarrap Session de Quevedo?".

Pese a esto, la Music Sessions #52 con Quevedo sigue cosechando éxitos: esta semana, Billboard anunció que lidera el top de las 200 canciones más escuchadas del mundo. El argentino nacido en Ramos Mejía reaccionó emocionado al posteo de la firma estadounidense y compartió en sus historias de Instagram que su música también alcanzó los primeros lugares en las listas de Spotify de otros países de América Latina, tales como México y Colombia.

BZRP, productor de éxitos mundiales

Nathy Peluso, Nicky Jam, Residente, AAnuel, Villano Antillano, Paulo Londra, Eladio Carrión, y Snow Da Product, son algunos de los grandes nombres que brillaron en distintos países de la mano de Bizarrap, el chico que hace unos años, desde su humilde estudio de grabación casero, empezó a componer canciones que se volverían un éxito asegurado.

Los oyentes del mundo lo saben y se lo reconocieron. Spotify, una de las plataformas musicales más populares del momento, indicó días atrás que su Music Session número 52 con el rapero español Quevedo era de pronto la más escuchada a escala global. "Biza", de 23 años, fue el primer argentino en ocupar ese puesto.

"#1 DEL MUNDOOOOO en @spotify 🌎 GRACIAS A TODOS, VAMOS ARGENTINA LPM", escribió por entonces Bizarrap en un mensaje en su cuenta de Twitter. Hasta hace pocos días, con más de 53 millones de reproducciones, su última composición se manteía en el top five de la empresa de servicios multimedia. Le seguían los artistas Harry Styles, Kate Bush —que volvió a la escena global impulsada por la aparición de su tema "Running Up that Hill" en la última temporada de la serie de Netflix, Stranger Things—, Bad Bunny y Joji.