La Music Sessions vol. 52 de Bizarrap con Quevedo se mantiene hace más de una semana en el puesto nº 1 en el top 50 global de Spotify, con más de 53 millones de reproducciones. El top five de la empresa de servicios multimedia se completa con los artistas Harry Styles, Kate Bush —que volvió a la escena global impulsada por la aparición de su tema "Running Up that Hill" en la última temporada de la serie de Netflix, Stranger Things—, Bad Bunny y Joji.

En segundo puesto es ocupado por el cantante y compositor británico Harry Styles con su hit "As It Was", pero sus reproducciones - 43 millones - están muy por debajo de las que tiene el productor argentino.

El ex One Direction se prepara para presentarse en el estadio de River Plate el 3 y 4 de diciembre con la totalidad de los tickets vendidos. De esta manera, más de 120.000 fans vivirán el regreso del cantante en lo que serán los shows más multitudinarios del músico en el país.

El efecto "Stranger Things" con Metallica y Kate Bush

Por su parte, el tercer puesto del ranking mundial de las canciones más escuchadas Spotify es ocupado por Kate Bush y su canción "Running Up That Hill". La canción, estrenada en 1985, sumó cientos de miles de escuchas por ser una pieza fundamental en la trama de la cuarta temporada de la serie de Netlfix Stranger Things. Gracias a esta canción, uno de los personajes evita ser alcanzada por Vecna el "villano" de la historia cuando la escucha en su walkman.



Otra canción que sumó cientos de vistas en las plataformas digitales gracias a la serie de ciencia ficción producida por el servicio de streaming fue "Master Of Puppets" de la banda de trash metal Metallica. La canción de 1986 aparece en un momento clave del epílogo de la serie y la decisión artística fue celebrada por la banda. Sin embargo, esta canción bajó al puesto 27 del ranking con 13 millones de reproducciones.

¿Cuáles son los 5 podcasts más escuchados de la Argentina?

El podcast "La Cruda", conducido por Migue Granados, es la producción original más escuchada en Argentina. Se trata de entrevistas mano a mano con distintos personajes con historias de vida singulares en las que las conversaciones se desarrollan sin censura.

Por su parte, "Pasarla Bien" es la segunda producción más escuchada. Conducido por Clemente Cancela y Diego Della Sala, el podcast lanza nuevos episodios cada lunes.

El tercer puesto lo ocupa "Internet Me Arruinó", un programa que relata historias de personas que sufrieron todo tipo de episodios traumáticos en internet. Los relatos son contados por sus protagonistas y guiados por el periodista Sebastián Davidovsky. Las temáticas van desde estafas, historias de desamor hasta cyberbullin.

LUZ TV se coló en los primeros puestos del ranking con los recortes del programa "Nadie Dice Nada", conducido por Natalia Jota, Nicolás Occhiato, Florencia Jazmin e Ignacio Elizalde. El programa se emite de lunes a viernes de 10 a 13 por YouTube.

Por último, "Psicología al Desnudo" se ubica en el quinto puesto de los podcast más escuchados en Spotify. Conducido y realizado por la psicóloga clínica Marina Mammoliti, episodio tras episodio la producción aporta claves para gestionar las emociones.