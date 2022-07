El debate por la edad de punibilidad abrió una nueva arista. El Juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, Rodrigo Morabito, salió al cruce del debate por las declaraciones del secretario de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Allesandro que pidió bajar la edad de imputabilidad a 14 años con el argumento de que “entran y salen”. Morabito consideró que “no se pueden centralizar las medidas: hay provincias que casi no tienen delitos por debajo de la actual edad de imputabilidad”.



El letrado cuestiona si en verdad amerita bajar la edad de imputabilidad cuando los hechos que involucran a menores de 16 años no superan el 1% en el país – hay provincias que no registran casos-, y no se producen por hechos de inseguridad propiamente dichos, sino por conflictos o disputas barriales.

“Bajar la edad de punibilidad no va a disminuir el delito para nada. Esto es una gran equivocación que se utiliza para generar una falsa expectativa de la Ley Penal que hasta hoy no le solucionó a la sociedad el problema del delito”, consideró Morabito, que es además un reconocido defensor de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. “Es increíble que aún tengamos un decreto ley (22.278) de la época de la dictadura, firmado por un Presidente de facto”, recordó.

En declaraciones a Catamarca/12, el Juez explicó que “nosotros tenemos un régimen especializado, nuevo, que funciona hace muy poco que es la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil (5594). Existen casos de pibes que son considerados como que están en conflicto con la Ley Penal, pibes punibles y pibes no punibles. Pero no son los pibes los que están en conflicto con la Ley Penal, sino al revés”, dijo.

Aclaró que no se evidencian muchos casos por debajo de la edad punible en la actualidad: “De hecho a nivel nacional la mayoría de los delitos graves como delitos contra la vida, muerte violenta u homicidios dolosos cometidos por personas debajo de la edad punible, no superan el 1%”.

“En Catamarca, por ejemplo, no existen desde hace muchos años casos de delitos de estas características cometidos por menores de 16 años. En el caso de menores en edad punible, ha existido alguna tentativa de homicidio pero con muy bajas estadísticas”, remarcó.

Morabito aclara que el hecho de inseguridad a partir del cual Marcelo D’Allesandro hace sus declaraciones, “no fue un delito de inseguridad en el que una persona mata a la otra, sino que se trató de una discusión en la que en un momento se produjo el hecho, es decir no corresponde a un hecho de inseguridad propiamente dicho”, puntualizó.

“Si vamos a legislar con políticas desde Buenos Aires para el resto de las provincias, donde existen provincias en las que prácticamente los homicidios dolosos por debajo de la edad punible, o hechos de inseguridad cometidos por pibes por debajo de la edad punible son ínfimos, es un poco centralizar las medidas cuando somos un país muy amplio”, opinó.

Justicia, niñez y adolescencia

“De una vez por todas se debe entender que para disminuir el delito hay que generar oportunidades y garantizar derechos. Si pretendemos abordar el delito solo con el poder punitivo, el Estado está destinado a fracasar como lo ha hecho hasta ahora”, aseguró.

Para Morabito “el derecho Penal Juvenil ha sido durante años uno de los sistemas más crueles”, afirmó. Y recordó que “no por nada nuestro país ha sido condenado en cuatro oportunidades por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar derechos de la infancia”.

Se refirió además a los desajustes en la conformación del máximo tribunal: “El día que en la Corte Suprema de Justicia de la Nación nombren a un especialista en niñez, será un hito histórico, pues no tengo en mis registros un Juez de la Suprema Corte que haya sido especialista en infancia”.

Cárceles

El letrado señaló además el contexto de la Argentina en cuanto a las carencias del sistema carcelario: “En un país en donde en las grandes zonas urbanas existe hacinamiento carcelario, e incluso en las instituciones penales juveniles hacinamiento y privación de la libertad en las comisarías, hablar de puertas giratorias es una falta de respeto”, marcó.

“La República Argentina tiene un sistema penal absolutamente anacrónico y sin un rumbo a la solución de los conflictos que genera una determinada conducta delictiva”, dijo. “Tenemos un Código Penal que es el más viejo del mundo, con aproximadamente 903 reformas penales”, detalló.

“En el país se sigue proponiendo abordar el problema de la inseguridad con más Ley Penal, con bajar la edad de la imputabilidad. Algo que no ha dado resultados en materia de disminuir el delito”, aseguró.

Para el Juez no hay que minimizar el tema ni reducirlo a debates mediáticos: “Decir que los problemas de chicas y chicos son problemas de chicas y chicos, es la puerta de entrada para la vulneración de muchos derechos fundamentales”.