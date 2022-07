El presidente de Perú, Pedro Castillo, defendió este jueves su primer año de gestión ante el Congreso, admitió que cometió “errores en algunas designaciones”, aseguró que no lo harán “retroceder” pese a las “amenazas” y que se someterá a la justicia y el “debido proceso”.



Castillo brindó su mensaje a la nación al cumplir un año de gestión en una sesión especial del Congreso marcada por aplausos de varios legisladores, mientras que otros lo insultaron calificándolo de “corrupto”, varios se fueron de sala, algunos le dieron la espalda y le reclamaron que renuncie al cargo. “Fuera”, le gritó un grupo de parlamentarios cuando Castillo estaba terminando su discurso, que no pudo culminar.

“Este primer año he recibido una bofetada en una mejilla de aquellos que no aceptaron el resultado” de las elecciones, comenzó diciendo Castillo. Afirmó que en este segundo año no pondría la otra mejilla, sino que tenderá la “mano para trabajar juntos”.

De inmediato, el mandatario reconoció que cometió “errores en algunas designaciones”. En sus primeros meses de gestión, Castillo nombró 59 ministros. Cuatro de esos ministros fueron censurados por el Congreso.

También se refirió a las denuncias que hay en su contra. “Aun cuando se injuria a mi familia a diario y se afecta la majestad de la Presidencia de la República, me someto a la Justicia para aclarar los delitos que se me pretenden imputar”, afirmó.

Castillo tiene en este momento cinco investigaciones en su contra. La Fiscalía le abrió una investigación preliminar por el presunto delito de tráfico de influencias en la adjudicación de una obra denominada Puente Tarata III. Además, la Fiscalía dispuso reactivar las indagaciones al presidente por el posible delito contra la administración pública y tráfico de influencias en la compra de biodiesel a favor de la empresa Heaven Petroleum Operators.

Las otras tres causas están vinculadas a investigaciones por los ascensos presuntamente irregulares en la carrera militar; obstrucción de la justicia, según denunció el ministro saliente de Interior, Mariano González, y por un posible plagio en su tesis de maestría en Psicología Educativa.

El parlamento ha buscado dos veces intentar sacar al presidente. Al respecto, Castillo dijo este jueves que quienes “reclaman” su vacancia lo hacen para “defender sus intereses privados y para evitar los cambios” que impulsa su gobierno.

“Los insultos y las amenazas no me harán retroceder”, aseguró y agregó que "se van a cansar de buscar las pruebas porque no las van a encontrar".

Manifestaciones

En su discurso cuestionó a los medios de comunicación afirmando que están “empeñados en desestabilizar al Gobierno”. “No les interesa difundir los logros” solo “desinforman”, sostuvo.

En gran parte de su discurso, Castillo enumeró una serie de acciones llevada adelante por su gobierno. Se refirió a la campaña de vacunación contra la covid-19, medidas para otorgar viviendas a la población vulnerable, aumento de algunas pensiones, la reforma agraria y un bono alimentario para seis millones de familias. También destacó que Perú es el país "que más ha crecido en la región".

Mientras Castillo hablaba, en las afueras del congreso hubo manifestaciones a favor y en contra del mandatario.