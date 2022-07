La Procuraduría General de San Pablo envió una carta a los directivos de la aplicación de mensajería WhatsApp solicitando que la empresa no aumente el número máximo de miembros permitido en los grupos antes de la toma de posesión del nuevo presidente, el 1 de enero de 2023.

En abril conversaron con WhatsApp sobre este nuevo servicio tanto la justicia electoral como el presidente, Jair Bolsonaro. En ese entonces, la empresa dijo que postergaba su implementación en Brasil hasta una fecha a definir, que se entendió que sería después de las elecciones del 2 de octubre. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dijo en ese entonces que la medida fue fruto de un acuerdo con la compañía, pero ante Bolsonaro la empresa aseguró que se trató de una decisión empresarial.

Con la misiva, la Procuraduría pretende frenar que se implemente el servicio, que permite la formación de megagrupos, hasta una fecha posterior, enero de 2023, y evitar un "retroceso" en la lucha contra la desinformación. La nueva funcionalidad de la empresa del grupo Meta permitirá reunir en "Comunidades" (tal como se llama el servicio) a varios grupos y cada uno de ellos podrá tener más miembros (pasando de 256 a 512). A su vez, una misma persona podrá administrar varias comunidades, con toda la comunicación encriptada.

“Esto facilita la organización y permite crear una estructura para las conversaciones entre grupos más grandes y complejos para que las personas puedan concentrarse en lo que más les interesa”, indicó la empresa de tecnología, cuya aplicación está instalada en el 99% de los teléfonos inteligentes brasileños.

A través de una nota, la Procuraduría señaló “entre los motivos de preocupación” que “los usuarios en el rol de administradores de estas Comunidades podrán enviar mensajes a los miles de miembros de los grupos que congregan a la vez”. “Tal función, dependiendo de cómo se utilice después de su implementación, podría aumentar la capacidad de las personas para viralizar contenido” falso o desinformación.

Por último, la Procuraduría dio a WhatsApp un plazo de 20 días hábiles para responder o podrá iniciar una acción civil pública contra la empresa de mensajería. Desde Meta confirmaron al portal brasileño G1 que recibieron la carta y valoraron “el diálogo continuo y la cooperación con las autoridades brasileñas”.

“WhatsApp continuará evaluando cuidadosa y cuidadosamente el mejor momento para lanzar esta funcionalidad y presentará su respuesta dentro del plazo establecido por la autoridad”, dijo la empresa estadounidense.

Noticias falsas en campaña

En mayo, el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil y la aplicación de mensajería Telegram formalizaron un acuerdo hasta el 31 de diciembre que incluye, entre otras iniciativas, un canal judicial oficial para la recepción de denuncias y la difusión de información oficial sobre las elecciones.

En una entrevista reciente con la Agencia Regional de Noticias (ARN), el profesor y antropólogo brasileño David Nemer alertó: “en los grupos de WhatsApp y Telegram bolsonaristas que investigo, ya hay muchos debates que están a favor de no aceptar el resultado electoral” si Bolsonaro fracasa en su intento de reelección.

“Eso es muy grave. Incluso he detectado conversaciones paralelas de gente que fomenta la compra de armas”, señala el autor de libros sobre tecnología y antropología como “Digital Favela” y “Technology of the Oppressed”.

Su metodología de trabajo se basa en sumergirse en las decenas de comunidades bolsonaristas y analizar su comportamiento. En 2017, cuando comenzó este estudio, solo había cuatro grupos, todos usando la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. Con el tiempo, también terminó vigilando la tendencia en Telegram, donde Bolsonaro es el presidente con el mayor número de seguidores del mundo.