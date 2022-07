El lanzamiento de un disco es para cualquier banda una instancia de felicidad plena, un momento de gloria, el final de una larga cadena de esfuerzos, sueños y expectativas. Más aún si se trata del primer disco. Más todavía si es el fruto de una cuidada semilla que fue regada pacientemente a lo largo de la pandemia. Y todo cobra mayor volumen aún si el trabajo tiene el plus de haber logrado convocar a un verdadero seleccionado de voces del rock nacional.

Todo eso le ocurrió al trío del oeste del conurbano Los Maniquíes con el reciente lanzamiento de su álbum debut Los Maniquíes Volumen I.

El álbum tiene 12 temas de Hernán Kallis (tocó con Ariel Pratt y Juan Subirá y cuenta con tres discos solistas en su haber), compositor, letrista y guitarrista de la banda, que integran además Lucas Rocca en bajo (ex La Franela y Resistencia Suburbana) y Diego Módica en batería (ex La Franela y Mil Hormigas, la banda del ex futbolista Fernando “Rifle Pandolfi”).

Todo empezó con las restricciones impuestas por la pandemia. En ese sorpresivo y apocalíptico escenario, el trío se las fue arreglando para componer temas a distancia y para ir dándole forma a una idea que cada vez cobraba más fuerza: sacar un disco.

Con el tiempo a favor

“La pandemia nos dio ese marco de intimidad que en general uno no tiene, y nos permitió contar con el tiempo necesario para componer y meternos en la parte artística, que requiere estar desconecto de un montón de cosas del afuera”, le cuenta a Página/12 Lucas Rocca.

Sin cantante fijo, el disco -ya disponible en todas las plataformas digitales- tiene la particularidad de que cada tema de la banda es interpretado por un vocalista distinto. Entre ellos, figuran Manuel Moretti (Estelares); Beto Olguín (Los Pérez García); Pity Fernández (Las Pastillas del Abuelo); Pablo Romero (Árbol); Micky Rodríguez (ex Los Piojos); los hermanos Rodrigo y Mariano Manigot (Ella es Tan cargosa) y el Cóndor Sbarbati (Bersuit Vergarabat).

El disco incluyó un video del corte de difusión, Caleidoscopio, protagonizado por Fernando Popa Arnedo y dirigido por Nicolás Tacconi, la misma dupla del docu-ficción Los Rayos, una historia que indaga en la escena musical de Hurlingham antes de la irrupción de Sumo.

En esa película, dejan su testimonio sobre el Hurlingham previo a la llegada de Luca Prodan, Ricardo Mollo, Diego Arnedo, Germán Daffunchio, Tito Fargo D’aviero y otros artistas de la ciudad del oeste del Gran Buenos Aires.

Coronavirus, cuarentena y después

Al poco tiempo de haberse decretado la cuarentena en 2020, Kallis y Rocca empezaron a aprovechar ese tiempo de “puertas para adentro” para ensayar de manera virtual. Las composiciones no tardaron en llegar, sumaron a Diego Módica en batería y como pilar de los arreglos vocales a Mariano “El Gato” Manigot. La idea del disco ya empezaba a cristalizarse.

“La premisa original fue hacer algo para no deprimirnos y al final el caos de la pandemia lo transformamos en algo lindo. Nos tuvimos que organizar con la imposibilidad de circular, con los tiempos, con trabajar a distancia y con los instrumentos y computadoras que teníamos en ese momento”, cuenta Módica.

El resultado de esas musicales jornadas virtuales fue una colección de temas enmarcados en el amplio universo de la canción pop-rock, con una fuerte impronta poética en las letras.

“Escribo sobre las cosas que me pasan interiormente y tengo la necesidad de decirlas. Hay un solo tema sobre la pandemia, pero es algo que de un modo u otro está presente en el espíritu del disco. Hubo también canciones que se compusieron pensando en algún cantante específico. Todos nos decían lo mismo: ‘Si me gusta el tema, lo hago’. Por suerte, la recepción fue muy buena”, le explica Kallis a este diario.

Rocca cuenta más detalles de la cocina del disco: “Hernán me decía que no podía parar de componer y escribir, y yo le decía que no parara, porque eso es algo que no pasa siempre y además en algún momento se corta”.

Show y segundo disco

Los Maniquíes presentarán el disco en el Roxy el jueves 29 de septiembre, con la incorporación de Jero Rocca en guitarra rítmica y Mariano El Gato Manigot como vocalista, quien se hará cargo de la voz principal en todas las presentaciones en vivo. En tanto, antes de fin de año se publicará Los Maniquíes Volumén II, que ya está grabado.

“Entre los dos discos, Mariano (Manigot) cantó cinco temas (tres en el primero y dos en el segundo), además hizo coros en todas las canciones. Y sobre todo, nos encanta su forma de cantar. Nos llena de felicidad que nos acompañe en los shows”, apunta Kallis.

El segundo disco tendrá once temas con la misma modalidad: un cantante invitado por canción. Entre esos vocalistas, figuran Jorge Serrano (Auténticos Decadentes), Ramiro Cerezo (Pier) y Andrea Prodan, cantando un tema de la banda traducido al italiano.

Entre acordes y prendas de moda

A los integrantes de Los Maniquíes les gusta definirse como “trabajadores de la música”. Se conocen desde hace mucho tiempo, y no sólo por vivir en la misma zona. Compartieron escenarios, proyectos y eventos varios. En uno de ellos, en la inauguración de un local de ropa, Kallis y Rocca fueron contratados para tocar y vivieron una situación de la cual todavía se ríen.

El local estaba lleno de gente y el lugar que les habían asignado para tocar era minúsculo. Tras un par de canciones se dieron cuenta de que estaban en un costado de la vidriera y que mucha gente se había juntado afuera del comercio para verlos tocar. “Somos dos maniquíes”, se rieron, junto a la ropa que estaba en exhibición.

Nada les permitía imaginarse en aquella lejana tarde de acordes y prendas de moda que todo desembocaría en el nombre de su propia banda y en dos discos con 23 temas y una selección de fulgurantes músicos del rock nacional que le pondrían voz a sus sueños.