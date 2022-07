El diputado del Frente de Todos (FdT) y exministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo volvió a destacar este domingo la designación como ministro de Economía, Producción y Agricultura de Sergio Massa, un funcionario "con equipo, con plan y con todos los instrumentos" necesarios para llevar adelante esta nueva etapa de gobierno.



"Es tiempo de acelerar y generar nuevas políticas públicas", planteó en una entrevista radial. "Le tengo mucha fe a este tiempo", añadió el diputado, en referencia al nombramiento de Massa para encabezar esas nuevas políticas que definirán el futuro del Frente de Todos y de la economía del país.

Massa, opinó en ese sentido, "hace rato que viene reuniendo un equipo económico" y "tiene un plan", con "ideas muy claras respecto de la producción y de cómo bajar la inflación".

"Además el presidente Alberto Fernández juntó todos los instrumentos, al darle Economía, Producción, Agricultura y todo el tema de créditos internacionales", subrayó sobre la decisión del mandatario, oficializada el jueves pasado.

"Tenemos a la persona indicada con equipo y con plan y con todos los instrumentos para llevarlo adelante", insistió el legislador, quien días atrás opinó en diálogo con la AM750 que el Gobierno nacional ingresa ahora en una "nueva etapa" y que Massa "es la figura para este momento”.

Respecto a la tarea que Massa tendrá por delante, Arroyo consideró que primero deberá "estabilizar el tipo de cambio y acumular reservas", sin descuidar el precio de los alimentos, porque "estabilizar lo que tiene que ver con precios es la clave". En ese marco, señaló que resulta fundamental diseñar "un mecanismo para ir recuperando ingresos" en la población.

Consultado sobre su posición, debido a la cercanía política que mantiene con Massa, Arroyo negó que vaya a dejar su banca de diputado. "Yo voy a seguir en la Cámara de Diputados. Estoy convencido de que el Congreso tiene cada vez un papel más importante", concluyó.

Según explicó Massa este sábado en sus redes sociales, donde detalló su hoja de ruta para los próximos días, el martes habrá una sesión especial en Diputados en la que presentará su renuncia como legislador y presidente de la Cámara Baja. Ese mismo día se designará a su reemplazante.

"El miércoles el presidente me tomará juramento y luego en conferencia de prensa voy a comunicar el plan de trabajo, objetivos y ejes a abordar, así como también la mecánica de los primeros 10 días que van a darnos un camino a recorrer y los desafíos a encarar como país", detalló. En ese marco, el tigrense pidió no dar por supuestos nombres o medidas "para no generar incertidumbre ni falsas expectativas".