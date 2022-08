* El próximo domingo a las 21.30 Universal Premiere estrenará una nueva versión de La vuelta al mundo en 80 días. La miniserie, basada en la novela de Julio Verne, cuenta con David Tennant en el papel del aventurero Phileas Fogg. En su periplo decimonónico contará con dos laderos, el valet Jean Passepartout (Ibrahim Koma) y la periodista Abigail Fix (Leonie Benesch).







* El próximo 4 de agosto, Paramount + estrenará la novena temporada de Beavis & Butthead. El arribo se producirá a menos de un mes del lanzamiento del segundo largometraje de la dupla en la plataforma de streaming (Beavis and Butt-Head Do the Universe). Cool.

* El próximo 21 de agosto, HBO Max estrenará House of the Dragon. Como antesala de la precuela de Game of Thrones acaba de lanzarse DracARys, una app de realidad aumentada basada en la serie. Gracias al programa los usuarios podrán “incubar” y criar sus propios dragones virtuales en casa. Cada dragón será único para su usuario y, a medida que crezca, desarrollará su propia apariencia y temperamento impulsado por las interacciones de su guardián. Guarda con el Tamagochi de los Westeros.







El personaje

Morfeo de The Sandman (Tom Sturridge). El viernes 5 de agosto llegará a Netflix la historia basada en el comic de Neil Gaiman. Su protagonista es la encarnación misma de los sueños, el responsable de lo que pasa por la cabeza y cuerpo de los humanos mientras duermen. Quizá el único pueda develar una incógnita ancestral: ¿se despierta o no a un sonámbulo?