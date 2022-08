Para Le Pen, las sanciones a Rusia fueron "meros fracasos"

La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen aseguró este martes que las sanciones a Rusia han sido "una sucesión de fracasos" que no solo no han provocado la quiebra de la economía rusa sino que la han reforzado.



"Las sanciones solo sirven a hacer sufrir a los ciudadanos de Europa y en particular de Francia, a los que debemos aliviar. Hay que tener mala fe para no constatar que, al contrario de lo que dice nuestro Gobierno, la economía rusa no está de rodillas, que Rusia no está en suspensión de pagos", dijo Le Pen en una rueda de prensa en la Asamblea Nacional.