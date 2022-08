El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, defendió este lunes el discurso del titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, este sábado en La Rural, quien tildó de "especulador" al Estado, reclamó una baja en el gasto público y una quita total de retenciones.

“Coincido con lo que planteó Pino sobre las retenciones. No tiene tanto que ver con un libre mercado, sino con lo que nos genera sobre los pequeños y medianos productores, que salen del circuito productivo por la presión impositiva. En cuanto al resto del discurso, fue muy respetuoso. Muy claro en sus conceptos”, dijo Achetoni por AM750.

Para el representante del sector agropecuario, se necesita “una política y una seriedad, por el momento que está atravesando la Argentina, mucho mayor”. Por eso aseguró que Pino “transmitió el mensaje que hay que enviarle tanto al Gobierno como al arco opositor”.

Por otro lado, Achetoni se refirió a las cosechas guardadas en silobolsas en un contexto de faltante de divisas y fuerte presión por la corrida cambiaria. “El productor tiene un producto que lo vende de acuerdo al calce de inversión, ya sea de insumos, de preparación de campaña, de maquinaria o pago de alquiler. Hay otra parte que es el exportador en sí, que sí tiene los granos y no los exporta. Ahí sí puede haber una especulación. Pero no en el sector productivo”, explicó.

“Sí, pueden estar paralizados, porque en cuestión de 15 días el dólar trepó un 50 por ciento en su valor y coincidió con que las medidas de disponibilidad de dólares para importar se restringieron. Obviamente que al no tener posibilidades de inversión y una volatilidad muy fuerte en la moneda, paralizó no sólo al sector productivo”, añadió.

Para el titular de la FAA “en cuanto esto se normalice la inflación y el tipo de cambio, y pueda hacer las inversiones necesarias para producir, el sector agroproductor va a seguir liquidando como debe ser”.

“El Gobierno tiene una avidez de dólares sobredimensionada. Es una lástima que todo lo que se liquidó en el primer semestre, que superó en 3 mil millones de dólares el año pasado, se haya dilapidado y no se haya capitalizado”, además, se lamentó.

“Hay una cuestión lógica. El productor no tiene sueldo. Al no haber un seguro, una ley de emergencia de asistencia, se queda con algún resguardo por si hay un bache de producción. Es la única forma de poder seguir adelante. Hay que ver si el incentivo cambiario se sigue desarrollando. Si se hace, es muy difícil que tenga aceptación. El productor que vende puede comprar dólares a 240, el 30 por ciento, pero si no tiene una inversión, le queda el otro 70 por ciento convertido en pesos. Y si no tiene algún compromiso, es difícil que se quede en pesos que se actualizan sobre el dólar oficial. Se va a liquidar de acuerdo a las necesidades”, finalizó.