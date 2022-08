No fue el 20 de junio, tampoco el 29 de julio. El servicio ferroviario de pasajeros entre Rosario y Cañada de Gómez comenzará a correr a partir de este viernes 5 de agosto, según la nueva fecha que ha fijado la empresa estatal Trenes Argentinos y el Ministerio de Transporte de la Nación. La presencia del Presidente Alberto Fernández para el viaje inaugural está prevista y en agenda, tal como se había programado para el viernes pasado, cita finalmente cancelada. No obstante eso hoy –con la coyuntura urgente del Gobierno en estos días– no está firme.

"Ahora sí, todo está óptimo para realizar el viaje inaugural el próximo viernes, luego de una serie de asuntos que hubo que encarar para la puesta a punto del servicio, no solo en cuanto a la readecuación de las vías, también cuestiones operativas como el recurso humano, poner en condiciones el material rodante", explicó Alejandro Pérez, vocero de Trenes Argentinos ayer en diálogo con Rosario/12.

Es el retorno del servicio para pasajeros, luego de 45 años. Apunta a sumar conectividad y opción de transporte para todo el corredor oeste del Gran Rosario, que incluye Cañada de Gómez, Correa, Carcarañá, San Jerónimo, Roldán, Funes y todo el oeste de la ciudad, desde Fisherton hasta la Estación Rosario Norte.

El viaje inaugural del viernes partirá a las 9.30 desde el andén de Aristóbulo del Valle y Callao, hacia Cañada de Gómez. Pero el acceso de los pasajeros estará habilitado para los servicios de la tarde y la noche.

Serán tres frecuencias diarias de lunes a viernes, cuyos horarios han sido reformulados respecto de lo que se preveía hace unos meses. Comenzará el servicio desde Cañada, a las 5,15, con la expectativa de recoger el pasaje con destino laboral y comercial hacia Rosario.

El tren hará el recorrido inverso desde Rosario Norte a las 19.10; y regresará a esta ciudad a medianoche, cuando parta nuevamente desde Cañada de Gómez a las 22.15.

Los sábados se incorporará un servicio desde Cañada de Gómez a las 5.15.

Se estima que el mercado potencial es de unas 2.000 personas por día que recorren este trayecto a diario y que podrán servirse del transporte ferroviario de cercanía que unirá en 71 kilómetros ambas ciudades.

El convoy integrará tres coches de larga distancia, locomotora y un coche generador. Llevará 216 butacas de primera clase.

El pasaje tendrá dos tarifas: 120 pesos para quienes viajen entre las ciudades cabecera, y 60 pesos para un pasaje hasta la estación Roldán, en la mitad del recorrido.

La reactivación de este servicio para pasajeros integra un paquete de obras similares que han restablecido el transporte ferroviario en otras provincias. Desde mayo hasta aquí ocurrió en San Luis, en Pehuajó, Salta y la localidad de Fernández, en Santiago del Estero.

Aquí, luego del viaje de prueba que se realizó el 4 de mayo, se había anunciado que el tren empezaría a correr el 20 de junio, luego el 29 de julio, pero ambas fechas fueron postergadas. Según la explicación del vocero de la operadora, además de el acondicionamiento de las vías, sobre todo en el tramo entre Funes y Roldán, también implicó esfuerzos definir y capacitar conductores y guardas.

"Es un recurso que no reside en Rosario ni en Cañada, así que hubo que organizar ese aspecto, además la puesta a punto del material rodante, y el nuevo puesto de control de trenes que se instalará en Rosario para coordinar también el transporte de cargas y el de pasajeros entre Rosario Córdoba además del servicio diario a Cañada", explicó el portavoz de la empresa. Se refirió a los servicios privados que comparten el ramal, Nuevo Central Argentino y Ferrocentral.

Para el titular de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, la resolución de Transporte que anulará a fines de 2023 las licencias privadas del transporte ferroviario concesionadas en los '90 "es la recuperación de la infraestructura ferroviaria y que el Estado pueda mantenerla, cosa que no se hizo en los últimos 30 años, y por eso hoy los trenes circulan al 60% de su velocidad, por la falta de inversión privada", señaló.