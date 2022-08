El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, cesó al gerente general de la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador, Ítalo Cedeño, quien admitió que recibía "sugerencias" de su esposa para decidir quién ocupaba cargos en la empresa.

"He ordenado al Directorio de Petroecuador cesar en sus funciones al gerente general de la empresa y en las próximas horas designar a su reemplazo", publicó el mandatario en su cuenta de Twitter a última hora del lunes.

Cedeño reconoció que su pareja incidía en sus decisiones para la adjudicación de cargos cuando llegó a la gerencia de Petroecuador. "Es verdad, al principio, en el primer mes, mi esposa tenía influencia", contó Cedeño al diario digital La Posta, y admitió que le daba consejos sobre "tales personas son honestas y tales son corruptas". "Es el consejo típico de una esposa y no está mal, pero le dije que la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino también parecerlo", añadió. En esta línea, aseguró que le dijo a su esposa que "no se metiera" porque le "estaba haciendo daño".

Cedeño hizo esta revelación mientas la justicia investiga los mecanismos de designación en Petroecuador y otras empresas públicas en el marco de la causa denominada "operación Danubio". A fines de julio fueron detenidas ocho personas por supuesta asociación ilícita para el tráfico de influencias por la presunta venta de cargos públicos en varias instituciones estatales.

El propio Cedeño presentó la semana pasada una denuncia ante la Fiscalía para que investigue las designaciones en Petroecuador, informó la empresa con un comunicado difundido a través de Twitter. En el texto, Cedeño reiteró su "total predisposición" para colaborar con la justicia y "continuar en la lucha frontal contra la corrupción interna y externa que ha rodeado históricamente a la estatal petrolera y que busca ser erradicada".