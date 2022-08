Cuando parecía enfriarse en la Legislatura provincial, se reavivó la discusión sobre la posibilidad de suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en Salta para 2023, tal como sucedió en el proceso electoral de 2021.

El Foro de Intendentes de Salta realizó una asamblea general ordinaria el jueves 28 de julio en la que por unanimidad los jefes comunales manifestaron su aprobación a una nueva suspensión de las PASO de cara al año electoral que se avecina.

En el escrito, que lleva la firma de Daniel Moreno y Marcelo Moisés, presidente y vice respectivamente de dicho organismo, se menciona primeramente "el enorme desafío que en esta etapa del siglo nos toca vivir en términos económicos y políticos, debemos profundizar en medidas que hoy demandan nuestros pueblos y el mundo en general".

"En términos económicos, el mundo y nuestro pueblo en particular acusan recibo de una gran crisis económica, producto de la inesperada pandemia que aún hoy golpea al mundo, que nos ha llevado a desembocar en enormes pérdidas humanas y sobre todo económicas, arrancándonos las previsiones en toda acción", agrega.

Luego el comunicado del Foro insiste en la necesidad de "no participar en gastos públicos que no ocupen la agenda de la demanda de nuestros representantes porque no debemos profundizar las carencias, ya que hoy nuestros pueblos necesitan medidas urgentes".

"Por ello coincidimos de manera unánime en que suspender las PASO 2023 es suspender gastos públicos que no son necesarios, entendiendo además que nuestro deber es atender las demandas reales, por ello debemos adoptar posturas y acciones en favor de todos, para aportar a un mundo mejor y más justo", finaliza.

Ahorro

Tras ser ratificado nuevamente por sus pares como presidente del Foro de Intendentes, Daniel Moreno le dijo a Salta/12: "Hoy debemos atender las necesidades de la gente, dada la crisis económica que hay, por eso hoy es más importante poder construir hospitales, comprar ambulancias o mejorar el sistema de salud, antes de gastar ese dinero en la realización de las PASO".

Por su parte, Pablo González, intendente de Orán, indicó que “las PASO no estaban cumpliendo la función que se pretendió" al crearlas, "y hoy con la situación que el país atraviesa, hay que dar muestras de austeridad desde la política, por eso mi postura es suspenderlas por lo menos para el 2023”.

“Tal vez el hecho de la proximidad de las elecciones, porque estamos en el segundo semestre y con un acto eleccionario que podría desarrollarse en abril, es que en la nota se pretende la suspensión y no la eliminación, ya que eso llevaría un debate mucho más extenso”, opinó.

Justamente, también existe una discusión en torno al inminente desdoblamiento del calendario electoral que se daría en Salta, algo que para el mandatario oranense también debe ocupar una parte de la agenda política tanto nacional como provincial.

“Esta es una cuestión que creo que también los gobernadores cuando se reúnen con el Presidente, deberían unificar los criterios para que la administración nacional y las provinciales puedan tener un punto de equilibrio y ver la posibilidad de unificar las elecciones, porque no puede ser que en cada año electoral estemos con esto del desdoblamiento o de PASO sí o PASO o no”, cuestionó.

A modo de ejemplo, recordó que cuando fue electo senador por Orán en 2011 le pasó "tener elecciones en abril y terminar asumiendo en diciembre, entonces son cosas que se deben discutir de una vez por todas, porque la sociedad exige un punto de madurez, por eso hay que procurar generar mesas de discusión y diálogo para ponernos de acuerdo en este tema”, sostuvo.

Una voz contraria



A pesar de que la nota presentada por el Foro de Intendentes habla de unanimidad, cuanto menos hay un jefe comunal que no comparte su espíritu.

Es el caso de Gustavo Solís, intendente de Rosario de la Frontera, quien de entrada aclaró a este medio su desacuerdo con la suspensión de las PASO 2023: "no estoy de acuerdo con que cada vez que haya una elección se modifiquen las reglas de juego electorales, porque eso denota falta de institucionalidad y cuando se trata de materia electoral, me parece muy grave porque se pone en riesgo la democracia”, aseguró.

“Me parece poco ético que cada vez que hay elecciones, nosotros los dirigentes políticos, estemos discutiendo qué es lo que nos conviene de acuerdo al lado del mostrador en el que nos encontremos sentados”, añadió.

Para Solís, “las PASO son una herramienta para ordenar los espacios y para discutir a la hora de armar los distintos frentes y conformaciones electorales con inclusión”.

Reforzando su argumentación, dijo que “si el argumento es lo económico, yo diría que suprimamos el voto electrónico y volvamos al voto papel o pasemos a la boleta única de papel, porque se pasaría de gastar mil millones de pesos a 40 millones de pesos, o si no unifiquemos las elecciones con las nacionales y se gastaría una sola vez”.

“Esa es una excusa y no un argumento, porque lo que argumentan para suspender las PASO, no lo tienen en cuenta para unificar el proceso electoral o cambiar el sistema de votación”, concluyó.