El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, confirmó que la reunión entre el Gobierno y la Mesa de Enlace se concretará “a la brevedad” y reveló que la liquidación de 5 mil millones de dólares en venta de granos anunciada ayer se produjo tras una serie de medidas acordadas con el Banco Central, la AFIP y Aduanas a favor de ese sector.



La intención del nuevo Ministerio de Economía es relanzar la relación con las entidades del sector agropecuario que, en alianza con Juntos por el Cambio, se pusieron al frente de las maniobras especulativas que presionan por una devaluación.

Por eso, Bahillo, quien formalmente aún no entró en funciones, recibió las indicaciones de Massa para organizar una reunión en los próximos días. “Massa es un hombre de diálogo y de construcción de consensos. Y por eso me ha indicado, sin tener la certeza del día ni el lugar, me ha indicado que a la brevedad vamos a tener una reunión con la Mesa de Enlace”, confirmó el nuevo secretario de Agricultura.

Por otra parte, dijo desconocer los pormenores del acuerdo anunciado ayer por el flamante ministro, respecto de una eventual liquidación de 5 mil millones de dólares en granos que aún son retenidos en silobolsas.

No obstante, indicó que “las negociaciones fueron más que nada por lo que son (incentivos) desde el Banco Central y algunas herramientas de AFIP y Aduana”.

Lo cierto es que “van a ingresar esos dólares, no sé cuánto por sector, que serán un adelanto que permitirá fortalecer las reservas”. Esto “le va a dar mayor tranquilidad al mercado, que a la vez se transmite en tranquilidad a los productores, que es lo que a nosotros nos interesa”, añadió.

“Las medidas de ayer están dando las condiciones para generar la macroeconomía, la tranquilidad y la previsibilidad que necesitan los actores del sector privado para tomar decisiones de inversión; para que el país siga creciendo”, puntualizó el funcionario.

Bahillo afirmó también que, en los últimos días, varios de los integrantes de la Mesa de Enlace le “enviaron mensajes y se pusieron a disposición para reunirnos a la brevedad” para debatir una salida que destrabe el permanente conflicto con los gobiernos peronistas.

“No voy a subestimar la importancia de la Mesa de Enlace”, dijo durante una entrevista por Radio 10 en la que, además, confirmó que su labor al frente del área también será fomentar las economías regionales.

“A lo largo y ancho del país es muy rico y diverso en economías regionales”, así que “también hay que incorporarlas en la agenda” del desarrollo productivo que busca el gobierno del Frente de Todos.

Junto con los demás sectores productivos, las economías regionales “tienen que estar en la agenda de la ciencia y técnica, internet, el desarrollo de nuevos mercados externos, líneas de financiamiento, investigación y desarrollo para mejorar los procesos productivos”, anticipó.