Con el partido que jugarán este viernes desde las 16 de la Argentina Olympique de Lyon y Ajaccio de Córcega, dará comienzo una nueva edición de la Ligue 1 de Francia. Y la expectativa casi excluyente recae en París Saint Germain, el equipo que volverá a alistar a Lionel Messi. El conjunto de la capital francesa es el defensor del título, pero al igual que la temporada pasada, sus principales objetivos no son los torneos locales sino la esquiva Champions League.

Tras la penosa eliminación en octavos de final de la Champions ante Real Madrid y a pesar de haber ganado con holgura la Ligue 1 2021/22, los jeques qataríes que gobiernan la institución refrescaron el cuerpo técnico y el plantel: el argentino Mauricio Pochettino fue cesanteado de su cargo como entrenador y lo reemplazó Christophe Galtier, y el portugués Luis Campos asumió como nuevo director deportivo en lugar del brasileño Leonardo.

Además, no se renovaron algunos contratos importantes como el de Angel Di María que pasó a la Juventus de Italia. Y, a diferencia de otras temporadas, no se buscaron jugadores de renombre sino elementos más jóvenes y con gran poder de reventa como Nordi Mukiele (ex Leipzig de Alemania), Hugo Ekitike (ex Reims) y los portugueses Vitinha (ex Porto) y Renato Sánches (Lille). Pero acaso la mayor novedad resida en la permanencia del sensacional delantero Kylian Mbappe quien en una operación que involucró a los gobiernos de Francia y Qatar, aceptó renovar contrato con el PSG hasta 2025 pese a haber cerrado antes de palabra una acuerdo para incorporarse al Real Madrid.

Con Mbappé, Messi y Neymar y las nuevas incorporaciones, va de suyo que el PSG es el gran candidato para volver a ganar la Ligue 1 que, al igual que todas las ligas europeas, se detendrá seis semanas a partir del 14 de noviembre, por la disputa del Mundial de Qatar y luego, por las festividades de fin de año. El conjunto parisino debutará este sábado de visitante ante Clermont con la titularidad confirmada de Messi, y con los argentinos Mauro Icardi y Leandro Paredes en el banco de suplentes. Paredes podría salir la próxima semana del plantel y dirigirse a la Juventus.

Habrá otros cuatro argentinos participando del torneo. Nicolás Tagliafico llegó desde el Ajax de Holanda al Olympique de Lyon y será titular en el debut ante Ajaccio, uno de los ascendidos de la segunda división. También estarán Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Facundo Medina (Lens) y el arquero ex Talleres de Córdoba Joaquín Blázquez (Brest).