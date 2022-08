El Congreso de la República negó este jueves el pedido que realizó el presidente, Pedro Castillo, para poder salir del país del 6 al 8 de agosto y viajar hacia Colombia para presenciar la asunción del candidato izquierdista Gustavo Petro.



Con 67 votos en contra, 42 a favor y 5 abstenciones, el pleno no autorizó la salida de Castillo, quien actualmente tiene cinco investigaciones en su contra por delitos de corrupción y más.

“La situación actual que se da en el país con la aparición de colaboradores eficaces nos hace preguntarnos cuántos días, semanas y meses ocurrirán para que el proceso judicial de investigación hacia el presidente nos dé una respuesta fidedigna”, cuestionó el congresista Juan Burgos de la bancada Podemos Perú durante su locución en el Pleno.

A continuación dijo: “yo le daría el permiso hacia el año 2026. Considero que el Congreso debe ser inteligente y otorgarle la oportunidad de que el presidente vaya a Colombia y que si no cumple con el plazo establecido, que se le quite la investidura”.

Por su parte, la congresista Katy Burgos, de la bancada Perú Libre, llamó a la reflexión de todos “los colegas” y aseguró que no se puede juzgar al presidente por supuestos porque “la Fiscalía ya está encaminando la investigación” y Castillo “se puso a derecho”.

“Pido que dejemos el odio y que el presidente nos pueda representar en el país al que fue invitado”, concluyó en su discurso.

En tanto, el congresista Cesar Revilla, de Fuerza Popular, dijo a RPP Noticias que el bloque tomó la opción de votar en contra del viaje de Castillo porque "en este momento hay una crisis, no tenemos gabinete y hay una serie de investigaciones"

Castillo ha sido fuertemente cuestionado, como también su equipo de gobierno y ministros, y el Ejecutivo atraviesa desde hace ya varios meses una crisis política. De hecho, este jueves el presidente anunció que juramentará el 5 de agosto un nuevo gabinete ministerial, y convocó a todos los partidos a trabajar por “el bien del Perú”.

“Convoco a los partidos políticos, sociedad civil y organizaciones a ser parte de un gabinete de ancha base que trabaje por el Perú”, invitó a través de su cuenta de Twitter, horas antes de que se le negara la opción de viajar.

Investigación de la Fiscalía

Más temprano este jueves, Castillo declaró ante la Fiscalía por presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas.

Al salir del interrogatorio, el jefe de Estado aseguró que está dispuesto a declarar, aunque admitió que no se someterá a lo mediático, e informó que fue citado nuevamente para el martes 9 de agosto. “Le he dicho a la fiscal de la Nación que si mañana me vuelve a citar, mañana voy. El martes tengo otra citación, otra vez iré”, señaló.

Respecto a lo que declaró ante la Fiscal de la Nación, ratificó que no lidera ni forma parte de una organización criminal ensamblada en el Poder Ejecutivo.

“Primero, decir que no soy parte ni formo ninguna red criminal. Eso le he dicho hoy a la fiscal de la Nación. Y [también] le he dicho que voy a demostrar en cualquier espacio, aquí, allá, mi inocencia. A nadie he robado, a nadie he matado. Acá me ha puesto el pueblo y voy a responder siempre al pueblo”, manifestó.

El abogado del mandatario,, señaló que Castillo se acogió a suy que esperará a que avancen las indagaciones para responder a las preguntas. Además, añadió que el Jefe de Estado va a declarar "cuando tenga todos los elementos de convicción".