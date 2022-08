Juan José Bahillo afirmó que simplificarán el régimen para liquidación de exportaciones de soja. La simplificación de los trámites para que los productores cerealeros accedan al nuevo régimen de liquidación de soja es una de las medidas en las que está trabajando el Banco Central, y que se llevará a la reunión prevista con la Mesa de Enlace, según anticipó el designado secretario de Agricultura. Dicha reunión, en principio prevista para este viernes, se realizará en el transcurso de la semana próxima, según confirmaron fuentes oficiales.

"Se está pensando que en la circular de hace unos diez días, que plantea un esquema de 30% que se puede liquidar y mantener en dólares, mejorar el proceso de liquidación de acceso del productor a ese sistema, hacerlo más directo y eliminar algunos pasos que no eran atractivos para el productor", indicó Bahillo en declaraciones radiales. El designado secretario de Agricultura agregó que "el Banco Central está trabajando en ese sentido para dar respuesta al pedido del sector".



Bahillo reiteró que el agro es un "sector estratégico, importante", que "en el interior del país es uno de los sostenes" de las economías. "También hay que generar una agenda de trabajo más ancha, que tenga en cuenta a las economías regionales; mirar las cadenas, incorporar todo lo que es ciencia y tecnología para producir más impactando menos, y desarrollar mercados externos", indicó el funcionario del nuevo equipo económico.



Aclaró también que los acuerdos anunciados por el ministro de Economía, Sergio Massa, que redundarán en ingresos por exportaciones de US$ 5.000 millones, fueron sellados con "diversos sectores: agroexportadores, minero y pesquero"; y que son ingresos de dólares que harán posible futuras importaciones, "en un plazo de 60 a 90 días".



"Esto dará solvencia a las reservas y generará las condiciones de previsibilidad macroeconómicas necesarias para que se siga invirtiendo en nuestro país, y siga manteniendo el nivel de actividad que están teniendo todos los sectores de la economía argentina", agregó Bahillo.



Dijo también que la Mesa de Enlace tiene entre sus planteos principales "una mayor competitividad del dólar", que se alcanza "con un retoque en el tipo de cambio que no está previsto o una modificación de las retenciones". "También están planteando condiciones de previsibilidad y estabilidad macroeconómicas", señaló, al tiempo que agregó que "lo primero es despejar del horizonte todas estas cuestiones que enturbian la toma de decisiones".



Consideró que la tarea es "generar la tranquilidad para que no haya sobresaltos en los indicadores y que el productor tome la decisión (de liquidar) sabiendo que no se va a arrepentir la semana que viene", concluyó Bahillo.



Al momento de ser convocado por Massa para ocupar el asiento de secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca a nivel nacional, Juan José Bahillo se desempeñaba como ministro de la Producción, turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos. Al dar ese paso, el gobernador de doicha provincia, Gustavo Bordet, decidió un reordenamiento de esa cartera provincial.

Ante esa situación, la Mesa de Enlace de Entre Ríos aseguró que la decisión "degrada la agenda de los sectores productivos entrerrianos a un tercer escalón dentro de la esfera de Gobierno", y le pidió a Bordet que "no invisibilice al campo dentro de su gabinete".



"Jamás invisibilizamos al campo" respondió Bordet al considerar que era "necesario generar un ordenamiento" provincial y aseguró que continuarán "todos los funcionarios resolviendo los problemas como hasta ahora". "Con un adicional -continuó- que tenemos una persona de nuestro equipo ocupando una secretaría nacional (en referencia a Bahillo)".