El femicida que gozaba de prisión domiciliaria en la localidad norteña de Pichanal, y que se había fugado hace un par de días, fue recapturado ayer por la mañana. Kevin David Torres colaboró con su nueva detención porque él mismo regresó a su casa y fue aprehendido.

Se supo que tanto la fiscalía como la querella de la familia pidieron que se le revoque la prisión domiciliaria, pero todavía no se conoce qué decisión tomará el juez de Garantías N° 1 de la ciudad de Orán, Francisco Oyarzú, quien dispuso en su momento que el femicida cumpla prisión en su casa.

Ni bien fue detenido Kevin Torres fue llevado a la Comisaría de Pichanal; el área de prensa del Poder Judicial informó que ayer mismo fue trasladado a Orán, pero en Pichanal se afirmaba que seguía en la comisaría local.

El Poder Judicial informó que al momento de autorizar la prisión domiciliaria, el juez había ordenado que la Policía de Salta mantenga una custodia permanente en su casa. Sin embargo, integrantes de la organización de mujeres Kuape Äi (Aquí Estoy) contaron a Salta/12 que los policías iban diariamente a constatar que el femicida estuviera en su casa, no permanecían todo el tiempo vigilándolo. Anteayer, cuando hicieron su ronda diaria, se dieron con que se había fugado.

No se conocieron las razones que llevaron al magistrado a beneficiarlo con la prisión domiciliaria. Se sabe que la defensa pidió que se tenga en cuenta un aparente retraso mental que tendría el femicida. Pero fuentes de la investigación aseguraron que no existe un informe médico que avale esta situación, y señalaron que Kevin Torres no fue declarado inimputable.

Por otro lado, se supo que la querella de la familia, que cuenta con la asistencia de una abogada proporcionada por el Estado provincial, requirió ayer que se haga una pericia psiquiátrica para definir la situación procesal del femicida. Y también solicitó que quede alojado en una unidad carcelaria.

El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que tras la recaptura la fiscala de la Unidad de Graves Atentados de Orán, Claudia Carreras, "volvió a realizar una solicitud de revocación de la prisión domiciliaria". Este organismo recordó que cuando el juez dispuso la domiciliaria, la fiscalía impugnó esta decisión, aunque este planteo no fue resuelto todavía.

El 5 de marzo, en la misma zona urbana de Pichanal, Kevin Torres asesinó a cuchilladas a Florencia Isabel Torrez, de 14 años de edad. Se sabe que el hombre sometía a abusos sexuales a esta niña desde que tenía 11 años. Personas que conversaron con Salta/12 sobre este hecho, hablaron de una relación de pareja entre la niña y el joven, aunque por la edad de la chica, fue claramente un abuso.

Otras personas, cercanas a la familia de la víctima, contaron que ella trataba de poner distancia con el joven y que sufría un constante hostigamiento y amenazas, a veces proferidas a los gritos. Sin embargo, nunca se hicieron denuncias formales por estos hechos de violencia, quizás por las dificultades que afrontan las personas indígenas para acceder a los mecanismos del Estado. Aunque por otro lado Florencia, y una hermanita menor que ella, estaban prácticamente solas, porque eran huérfanas de madre y su padre trabaja durante casi todas las horas diurnas en fincas de la zona.

Kevin Torres también amenazó de muerte a la hermana menor de Florencia, por eso su huida había generado gran preocupación en la familia de las niñas.