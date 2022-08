Julio César Falcioni no pudo iniciar su tercer ciclo al frente de Independiente con una alegría, pero se mostró "conforme" con lo hecho por sus muchachos ante River. "Me quedo con el primer tiempo del equipo. Tuvimos más manejo de la pelota y oportunidades de gol. No nos vamos contentos, pero estamos conformes con lo que hicimos", opinó el técnico en la conferencia de prensa post partido.

El Emperador también se había presentado con derrota en el inicio de su segundo ciclo en Avellaneda, cuando el 15 de febrero de 2021 sus dirigidos cayeron como locales ante Lanús con gol del defensor Guillermo Burdisso (tras ese traspié Independiente sumó cinco victorias seguidas). En cambio, en su primera etapa en el club sí se le dio el triunfo en el debut: fue 4 a 2 sobre Lanús el 7 de agosto de 2005, con goles de Nicolás Frutos (por dos), Matías Manrique y Lucas Pusineri, hoy DT del puntero del campeonato, Atlético Tucumán.



"Era un partido de empate, se nos escapó en la última jugada. Tendríamos que habernos llevado algo. Más allá del manejo, River no marcó diferencia. Las opciones de gol fueron parejas. Independiente hizo un buen partido, controló muy bien a un gran equipo", agregó el entrenador del Rojo, que venía de golear 3 a 0 a Colón en Santa Fe con Juan José Serrizuela como DT interino.

Una de las apuestas de Falcioni fue la de poner a Milton Álvarez en el arco en lugar del uruguayo Sebastián Sosa. El de ayer fue apenas el partido número 18 del exSportivo Italiano y Deportivo Morón en el arco de Independiente a pesar de llevar ya cinco temporadas en el club. "Estoy feliz, soy muy agradecido a Independiente por estar acá. La remé muchísimo. Hace cuatro años que estoy en el club y trabajé siempre dando lo mejor día a día y hoy me toca. El técnico me da la confianza y lo único que tengo que hacer es devolvérsela con rendimientos", expresó Álvarez tras el encuentro.

"Julio no me dijo nada, con el simple hecho que me haya dado la confianza para jugar para mí es un montón. Hay que trabajar siempre para cuando llega el momento. De nada sirve quejarse si cuando tenés la posibilidad no la aprovechás así que yo siempre trato de aprovechar al máximo para no soltarla", agregó quien también jugó en Colegiales y Huracán de Tres Arroyos.



Por último, el nacido en Munro, de 33 años, se refirió a lo que viene: "Tenemos que sumar, tratar de escalar en la tabla y clasificar a las copas. Independiente no puede quedar nunca afuera de las copas así que ese es nuestro objetivo". Por el momento, la meta es lejana: el Rojo se ubica 25º en la tabla anual y está a 11 puntos de Huracán, el último en meterse a la Copa Sudamericana.