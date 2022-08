Desde San Pablo

Caetano Veloso, uno de los artistas latinoamericanos más importantes de la historia, con la voz de brisa con la que conquistó al mundo siendo un clásico de la innovación permanente, celebró sus 80 años con un show acústico en Rio de Janeiro junto con sus tres hijos Moreno, Zeca y Tom y la cantante María Bethania, su hermana que también marcó su carrera.

dijo Veloso al cantar "7.000 veces", uno de sus clásicos de los años ochenta, al lado de sus hijos, con quienes desde hace casi dos décadas viene tocando en vivo y grabando sus últimos trabajos.En un concierto divulgado por las plataformas de la cadena Globo, los 80 años de Caetano llenaron de emoción elde Rio de Janeiro. Conmovido, Caetano agradeció a todos los amores de su vida y pasaron por allíy que se encuentra en forma de mito inspirador entre la familia Veloso.Caetano también agradeció todas las experiencias afectivas de su vida, cuando la libertad, en un Brasil golpeado y censurado, significaba, entre ellas a su primera esposa, Dedé, madre de Moreno, y a Paula Lavigne, con quien tuvo a Zeca y a Tom."Siento mucho agradecimiento a las mujeres de mi vida, a Dedé, madre de Moreno, y a Paulinha...y a algunos muchachos también, raros, fugaces, pero no menos importantes", dijo Caetano en 2022, pero podría ser el Caetano de 1982, siempre actual, innovador e interprete de cada rincón de este país continental llamado Brasil. En la platea, con barbijo,quien este año también cumplió 80.Gil y Veloso se llamany forman un dueto imbatible desde que ambos fundaron, refundando la música brasileña, el movimiento cultural llamadoa fines de los años sesenta, que vino a redescubrir el modernismo del arte brasileño mediante la psicodelia, el rock, el samba reemplazando generacionalmente a la bossa nova. "Si no venís a tocar conmigo yo no voy a tocar más tampoco", le advirtió GIl en 1965 cuando ambos con 23 años, en Bahía, discutían su futuro musical, ante la disyuntiva de Caetano en pensar en estudiar filosofía o dedicarse a las artes plásticas, según cuenta en la autobiografíaEl show comenzó con un tema muy fuerte en lo afectivo para Caetano llamado "Como 2 e 2", escrito en Londres, durante su exilio ante la censura y persecución de la dictadura militar, luego de haber recibido la visita de, "El Rey". En el show Caetano alternócomo "Meu Coco" y "Luz de Tieta" concomo "Vocé é Linda" y compartió la interpretación vocal en la canción "Deusa de Amor" con su hijo mayor, Moreno.Cantó en portugués y en la versión inglesa compuesta en el exilio de la canciónque permitió el ingreso al escenario de su hermana más famosa. Y la noche siguió con ambos cantando "Todo de Novo" y el hit "Reconvexo", con la platea de invitados llevados al delirio por los hermanos Veloso de Santo Amaro de Purificação, interior de Bahía.Caetano a los 80 años ha vuelto a subir el tono de su voz política, sobre todo con la elección del 2 de octubre que definirá la continuidad o no de, hecho por el cual anticipó queSobre todo porque recientemente Caetano Veloso declaró "no ser más un liberaloide" y defender al filósofo marxista Domenico Losurdo, en unamás de sus conceptos y preconceptos, confirmando que ningún dogma puede posarse para siempre en la máquina de invenciones de Veloso.Con su estilo irreverente, tocó, una canción donde reivindica la sabiduría milenaria de los pueblos originarios de la selva mezclados con nombres como Mohamed Alí y Bruce Lee, y que ha ganado actualidad en el debate político brasileño. Lo mismo conuna gema que habla de la fotosíntesis.Para devolver el amor recibido, dijo, dedicó tres canciones a los "ochentosos" que cumplen su edad este año. Cantó "O Seu Amor", de Gilberto Gil, "A Terceira Margem do Rio", de Milton Nascimento, y el samba "Argumento", de Paulinho da Viola. Hubo también un momento familiar, nuevamente, para Irene, su hermana menor, a la que le hizo una canción luego de haber estado detenido en 1968 como preso político.Los 80 años de Caetano Veloso al lado de la banda que comparte con sus hijos pone a Brasil nuevamente enjunto al hombre frágil de voz de brisa que logró mezclar el samba, la psicodelia, los Beatles, Almodóvar, el cancionero latinoamericano, la bossa nova y convertirlo en la Tropicalia y, más tarde, en un estilo musical propio y único.